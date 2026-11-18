रथयात्रा से नहीं छिपेंगे सपा के पुराने कारनामे, पंकज चौधरी बोले- डोर-टू-डोर जाकर माफी मांगें अखिलेश
यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि रथयात्रा से सपा के पुराने कारनामे नहीं छिपेंगे। पंकज चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव डोर-टू-डोर जाकर माफी मांगें। रथयात्रा निकालने, नारे लगाने और रोड शो करने से सपा अपने शासनकाल के कारनामों से जनता का ध्यान नहीं भटका सकती।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने गोरखपुर में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के रोड शो को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव डोर-टू-डोर जाकर माफी भी मांग लें, तब भी जनता सपा सरकार के पुराने कारनामों को माफ नहीं करेगी। रथयात्रा निकालने, नारे लगाने और रोड शो करने से सपा अपने शासनकाल के कारनामों से जनता का ध्यान नहीं भटका सकती। पंकज चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव को राजनीतिक दिखावे के बजाय अपने शासनकाल में हुई घटनाओं और जनता के साथ किए गए अन्याय के लिए जवाब देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सपा शासनकाल में अपराधियों और गुंडों के डर से माताओं-बहनों को अपने ही घरों में कैद रहने के लिए मजबूर होना पड़ा था। महिलाओं ने भय के माहौल में अपने सपनों और आकांक्षाओं को दबाया था। प्रदेश की जनता उस दौर को भूली नहीं है। चौधरी ने कहा कि गाजियाबाद से गोरखपुर तक कितनी भी शोबाजी कर ली जाए, कितने भी नारे लगा लिए जाएं और वैनिटी वैन पर सवार होकर कितने भी चक्कर लगा लिए जाएं, इससे सपा के प्रति जनता का नजरिया नहीं बदलने वाला। राजनीतिक यात्राओं और आयोजनों से शासनकाल की जवाबदेही खत्म नहीं हो जाती।
सपा अपने पुराने शासनकाल के सवालों से बच नहीं सकती
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सपा के अहंकार, परिवारवाद, तुष्टिकरण, भ्रष्टाचार और नाकामियों का पूरा हिसाब जानता है। जातिवादी राजनीति को बढ़ावा देना, अपराधियों को संरक्षण देने की परंपरा और विकास के नाम पर खोखले दावे करना सपा की राजनीति के वे पहलू हैं, जिन्हें प्रदेश की जनता आज भी याद रखती है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक यात्राएं निकालने से सपा अपने पुराने शासनकाल के सवालों से बच नहीं सकती। जनता को नारों और मंचों से ज्यादा सुरक्षा, सम्मान और विकास से जुड़े सवालों के जवाब चाहिए। अखिलेश यादव को यह समझना होगा कि केवल राजनीतिक आयोजन करने से पुराना रिकॉर्ड नहीं बदल जाता।
गोरखपुर में अखिलेश के रोड शो में भीड़ उमड़ी
आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर पहुंचे। अखिलेश यादव ने गोरखपुर हवाई अड्डे से चौरी-चौरा के देवकही गांव तक करीब 20 किलोमीटर लंबी पीडीए रथ यात्रा की। अखिलेश के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। अखिलेश यादव के इस रोड शो को रास्ते में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक कई जगहों पर स्वागत किया गया है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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