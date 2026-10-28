सपा का खाता वहां खुला, जहां नहीं खुलना चाहिए था, यूपी एमएलसी चुनाव रिजल्ट पर केशव मौर्य बोले

यूपी में एमएलसी चुनाव रिजल्ट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा का खाता वहां खुला, जहां नहीं खुलना चाहिए था। केशव ने कहा कि एमएलसी चुनाव बहुत योग्य और शिक्षित लोगों के मताधिकार के आधार पर होता है।

यूपी में शिक्षक व स्नातक कोटे की 11 एमएलसी सीटों में से 9 के नतीजे घोषित हो चुके हैं जबकि बची दोनों सीटों पर सपा बढ़त बनाए है। इन परिणामों और रुझानों पर प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा का खाता वहां खुला, जहां नहीं खुलना चाहिए था। केशव ने कहा कि एमएलसी चुनाव बहुत योग्य और शिक्षित लोगों के मताधिकार के आधार पर होता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना पिछला प्रदर्शन दोहराया है। हम लोग और अधिक सीटें जीतने की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन उतनी सीटें नहीं मिल पाई हैं।

उन्होंने कहा कि इसे भी देखेंगे कि समाजवादी पार्टी का खाता वहां कैसे खुल गया, जहां नहीं खुलना चाहिए था। इस पर विचार करेंगे और आगे जब चुनाव होंगे तो उनमें भाजपा फिर से जीते, इसके लिए कोशिश करेंगे। उन्होंने सपा के आरोपों पर कहा कि, धांधली होती तो सपा खाता नहीं खोल पाती, हम जनता के जनादेश का सम्मान करते हैं। 2027 के विधान सभा चुनाव में भाजपा का कमल खिलेगा।

आपको बता दें कि यूपी में खंड स्नातक व खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की कुल 11 सीटों पर हुए चुनाव में नौ सीटों के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। जिसमें से छह सीटें भाजपा ने जीती हैं और 4 सीटों पर सपा के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। वहीं वाराणसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना रात साढ़े आठ बजे तक जारी थी। वाराणसी में बवाल के बाद मतगणना रोकी गई है।

कौन कहां से जीता मेरठ खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीट पर भाजपा के श्रीचंद शर्मा ने सपा के नितिन कुमार तोमर को 13141 मतों के अंतर से चुनाव हरा दिया। श्रीचंद शर्मा को 18099 और सपा के नितिन कुमार तोमर को 4858 वोट मिले। बरेली- मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के डा. हरि सिंह ढिल्लो ने सपा के हाजी दानिश अख्तर को 17676 वोट से चुनाव हराया। डा. ढिल्लो को 21672 मत और सपा के हाजी दानिश अख्तर को 3996 मत मिले। लखनऊ खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के उमेश द्विवेदी ने सपा के सुशील कुमार को 4808 मतों से चुनाव हरा दिया। उमेश द्विवेदी को 13179 मत मिले और सपा के सुशील कुमार को 8371 मत ही प्राप्त हुए। गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने 307 मतों से चुनाव जीता है। उन्हें 14887 मत और उनके निकटमत प्रतिद्वंदी राजीव यादव को 14580 वोट मिले। वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सपा के लाल बिहारी यादव ने 5025 मतों से चुनाव जीता। उन्हें 11612 मत मिले और भाजपा के प्रमोद मिश्रा को 6597 मत ही मिले।

आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सपा के आकाश अग्रवाल जीते आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सपा के आकाश अग्रवाल ने 4268 मतों से चुनाव जीता। उन्हें 14046 मत मिले भाजपा के हरिकिशोर तिवारी को 9783 मत ही मिले। दूसरी ओर आगरा खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के डा. मानवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ गुरुजी ने सपा के शशांक यादव को 8856 मतों से चुनाव हरा दिया। मानवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ गुरुजी को कुल 42743 वोट प्राप्त हुए। मेरठ खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के दिनेश गोयल ने सपा के प्रवेन्द्र सिंह भाटी को 12855 मतों से हरा दिया। दिनेश चंद्र गोयल को कुल 24929 मत मिले।

इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक सीट से सपा के डॉ. मान सिंह यादव जीते इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक सीट से सपा के डॉ. मान सिंह यादव ने भाजपा के अशोक कुमार राठौर को 27663 वोटों से चुनाव हरा दिया। सपा प्रत्याशी डॉ. मान सिंह यादव को 60358 और भाजपा के अशोक कुमार राठौर को 32695 वोट मिले। जिन खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की लखनऊ सीट पर सपा की कांति सिंह आगे चल रही हैं। वाराणसी खंड स्नातक सीट पर सपा के आशुतोष सिन्हा आगे चल रहे हैं।