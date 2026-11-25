कांग्रेस से लड़ना है या BJP से, तय करे सपा; इमरान मसूद ने सीट शेयरिंग की अगली बैठक पर उठाए सवाल
इमरान मसूद इस बात से खासे नाराज हैं कि जिन पांच सीट पर सपा ने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं उनमें सहारनपुर भी शामिल है। वह यहीं से सांसद हैं। उन्होंने कहा कि वह पार्टी नेतृत्व से चर्चा करेंगे कि क्या सपा के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत आगे जारी रखनी चाहिए या नहीं।
उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (SP) के बीच तल्खी बढ़ चुकी है। अखिलेश यादव ने पहले 26 जीतने वाली सीटें कांग्रेस को देने के बात कहकर उसकी हैसियत को छोटा दिखाने की कोशिश की। इसके बाद सपा ने 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करके चौंका दिया। उन्होंने ये दोनों सियासी कदम तब उठाए हैं, जब सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम फैसला नहीं हुआ। अखिलेश यादव के इस कदम ने कांग्रेस को यूपी में नाराज कर दिया है। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद और प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि सपा पहले यह तय कर ले कि उसे कांग्रेस से लड़ना है या भाजपा से।
आपको बता दें कि इमरान मसूद इस बात से खासे नाराज हैं कि जिन पांच सीट पर सपा ने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं उनमें सहारनपुर भी शामिल है। वह यहीं से सांसद हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि वह पार्टी नेतृत्व से चर्चा करेंगे कि क्या सपा के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत आगे जारी रखनी चाहिए या नहीं।
आगे की बैठकों पर इमरान मसूद ने उठाए सवाल
न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए सपा की इस घोषणा पर अपनी नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा, ''जब एक तरफ आप बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि आप गंभीर नहीं हैं। हम अपनी पार्टी के भीतर चर्चा करेंगे कि आगे क्या करना है और क्या हमें बातचीत के लिए बैठना चाहिए या नहीं। पार्टी ही तय करेगी कि आगे क्या कदम उठाना है।''
सपा किससे लड़ना चाहती है?
इमरान मसूद ने कहा, ''मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझसे लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस से लड़ना चाहते हैं या भाजपा से। यह तय होना चाहिए कि हम भाजपा से लड़ना चाहते हैं या आपस में ही लड़ना चाहते हैं।'' कांग्रेस और सपा के बीच सीट बंटवारे के मुद्दे पर उन्होंने कहा, ''हम भीख नहीं मांग रहे हैं। समझौता ऐसा होना चाहिए जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो और सम्मानजनक हो।''
आपको बता दें कि सपा ने मंगलवार रात जिन पांच सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा की उनमें से चार पर अभी उसके विधायक हैं। सहारनपुर से आशु मलिक, कैराना से नाहिद हसन, बेहट से उमर अली खान और अमरोहा से महबूब अली। ये सभी सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं जहां सपा को भाजपा और उसके सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) से चुनौती मिलने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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