लाठीचार्ज पर भड़के अखिलेश, डिंपल यादव के नेतृत्व में सपा सांसदों का संसद से जंतर-मंतर कूच

जंतर-मंतर से संसद की मार्च निकाल रहे आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज से भड़के अखिलेश यादव के कहने पर सपा सांसदों के दल ने भी जंतर-मंतर की ओर कूच किया है। सपा सांसद डिंपल यादव के नेतृत्व में जंतर-मंतर जा रहे सांसदों को हालांकि रास्ते में ही हिरासत में ले लिया गया है।

नीट पेपर लीक को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कई दिनों से जंतर-मंतर पर धरना दे रहे कॉकरोच जनता पार्टी के साथ सैकड़ों युवाओं ने सोमवार को संसद की ओर कूच किया। इस दौरान लाठीचार्ज कर उन्हें रोकने की कोशिश की गई। लाठीचार्ज की खबर लगते ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव के कहने पर सपा सांसदों का दल लाठीचार्ज में घायल युवाओं से मिलने जंतर-मंतर पैदल ही कूच कर गया है। अखिलेश ने कहा कि जिन छात्रों को लाठी पड़ी है, उनसे हमारे युवा साथी मिलकर संदेश दें कि हम उनके साथ हैं।

जंतर-मंतर पर कई दिनों से चल रहे आंदोलन को सपा पहले ही अपना खुला समर्थन देने का ऐलान कर चुकी है। सोमवार को लाठीचार्ज के बाद अखिलेश ने अपने सभी सांसदों को संसद से जंतर-मंतर की ओर भेज दिया। अखिलेश के आह्वान पर सांसद डिंपल यादव के नेतृत्व में सपा सांसदों का दल पैदल ही संसद से जंतर-मंतर की ओर कूच कर गया है। हाथों में तख्तियां लिए सांसदों ने नारे लगाते हुए सरकार को निशाने पर लिया।

इससे पहले संसद की ओर आने की कोशिश कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला किया। अखिलेश ने कहा कि पेपर लीक के कारण कितने बच्चे निराश हुए और उनकी जान चली गई। सरकार की तरफ से उनके लिए एक शब्द नहीं कहा गया। इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है। बच्चे जब यहां आए हैं तो सरकार उन्हें सुनना नहीं चाहती। सुनना तो दूर वह यहां तक आना चाह रहे तो लाठी चलाई जा रही है।

अखिलेश ने कहा कि सरकार के अगर पन्ने पलटे तो यूपी में भाजपा सरकार में एक साल का मेडिकल का कोर्स ही जीरो हो गया था। पेपर लीक में जितने लोग शामिल होते हैं वह भाजपाई हैं। बीस से ज्यादा पेपर लीक हुआ लेकिन सब भाइपाई होने के कारण कोई नहीं पकड़ा गया। नौकरी भी इसलिए सरकार नहीं देती क्योंकि आरक्षण देना पड़ेगा। मुझे दुख है कि आज लाठी भी चली है। हमारे साथी जंतर मंतर जा रहे हैं। जिन बच्चों पर लाठी पड़ी है, उनसे मिलेंगे और उन्हें संदेश देंगे कि हम उनके साथ हैं।