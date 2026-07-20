Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लाठीचार्ज पर भड़के अखिलेश, डिंपल यादव के नेतृत्व में सपा सांसदों का संसद से जंतर-मंतर कूच

By Yogesh Yadav
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

जंतर-मंतर से संसद की मार्च निकाल रहे आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज से भड़के अखिलेश यादव के कहने पर सपा सांसदों के दल  ने भी जंतर-मंतर की ओर कूच किया है। सपा सांसद डिंपल यादव के नेतृत्व में जंतर-मंतर जा रहे सांसदों को हालांकि रास्ते में ही हिरासत में ले लिया गया है।

लाठीचार्ज पर भड़के अखिलेश, डिंपल यादव के नेतृत्व में सपा सांसदों का संसद से जंतर-मंतर कूच

नीट पेपर लीक को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कई दिनों से जंतर-मंतर पर धरना दे रहे कॉकरोच जनता पार्टी के साथ सैकड़ों युवाओं ने सोमवार को संसद की ओर कूच किया। इस दौरान लाठीचार्ज कर उन्हें रोकने की कोशिश की गई। लाठीचार्ज की खबर लगते ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव के कहने पर सपा सांसदों का दल लाठीचार्ज में घायल युवाओं से मिलने जंतर-मंतर पैदल ही कूच कर गया है। अखिलेश ने कहा कि जिन छात्रों को लाठी पड़ी है, उनसे हमारे युवा साथी मिलकर संदेश दें कि हम उनके साथ हैं।

जंतर-मंतर पर कई दिनों से चल रहे आंदोलन को सपा पहले ही अपना खुला समर्थन देने का ऐलान कर चुकी है। सोमवार को लाठीचार्ज के बाद अखिलेश ने अपने सभी सांसदों को संसद से जंतर-मंतर की ओर भेज दिया। अखिलेश के आह्वान पर सांसद डिंपल यादव के नेतृत्व में सपा सांसदों का दल पैदल ही संसद से जंतर-मंतर की ओर कूच कर गया है। हाथों में तख्तियां लिए सांसदों ने नारे लगाते हुए सरकार को निशाने पर लिया।

ये भी पढ़ें:वांगचुक के सत्याग्रह को अखिलेश का समर्थन, सांसदों को भेजने के बाद फोन पर की बात
डिंपल यादव

इससे पहले संसद की ओर आने की कोशिश कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला किया। अखिलेश ने कहा कि पेपर लीक के कारण कितने बच्चे निराश हुए और उनकी जान चली गई। सरकार की तरफ से उनके लिए एक शब्द नहीं कहा गया। इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है। बच्चे जब यहां आए हैं तो सरकार उन्हें सुनना नहीं चाहती। सुनना तो दूर वह यहां तक आना चाह रहे तो लाठी चलाई जा रही है।

अखिलेश ने कहा कि सरकार के अगर पन्ने पलटे तो यूपी में भाजपा सरकार में एक साल का मेडिकल का कोर्स ही जीरो हो गया था। पेपर लीक में जितने लोग शामिल होते हैं वह भाजपाई हैं। बीस से ज्यादा पेपर लीक हुआ लेकिन सब भाइपाई होने के कारण कोई नहीं पकड़ा गया। नौकरी भी इसलिए सरकार नहीं देती क्योंकि आरक्षण देना पड़ेगा। मुझे दुख है कि आज लाठी भी चली है। हमारे साथी जंतर मंतर जा रहे हैं। जिन बच्चों पर लाठी पड़ी है, उनसे मिलेंगे और उन्हें संदेश देंगे कि हम उनके साथ हैं।

ये भी पढ़ें:विकास का केवल ढोल और विज्ञापन, भ्रष्टाचार से पिछड़ा यूपी, अखिलेश यादव का पलटवार

जंतर-मंतर पहुंचने से पहले ही सांसदों को हिरासत में लिया गया

डिंपल यादव के नेतृत्व में संसद से जंतर-मंतर कूच कर रहे सपा सांसदों को रास्ते में ही रोक लिया गया। पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया है। इसे लेकर सपा ने कड़ा विरोध जताया है। सपा ने कहा कि दिल्ली में छात्रों की आवाज़ उठा रहीं लोकसभा सांसद डिंपल यादव और अन्य सपा सांसदों को पुलिस द्वारा डिटेन किया जाना, साथ ही छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाना बेहद निंदनीय एवं अलोकतांत्रिक है।

ये भी पढ़ें:विधानसभा चुनाव से पहले रथयात्रा निकालने की तैयारी में अखिलेश, इस शहर से शुभारंभ
Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।