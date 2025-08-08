SP MP Ziaur Rahman gets relief from High Court in Sambhal violence, interim stay on proceedings in the case संभल हिंसा में सपा सांसद जियाउर्रहमान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, मुकदमे में कार्यवाही पर रोक, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsSP MP Ziaur Rahman gets relief from High Court in Sambhal violence, interim stay on proceedings in the case

संभल हिंसा में सपा सांसद जियाउर्रहमान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, मुकदमे में कार्यवाही पर रोक

संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने संभल हिंसा के मामले में सांसद के खिलाफ दर्ज केस की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही राज्य सरकार को नोटिस देकर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।

Yogesh Yadav प्रयागराज, विधि संवाददाताFri, 8 Aug 2025 09:07 PM
share Share
Follow Us on
संभल हिंसा में सपा सांसद जियाउर्रहमान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, मुकदमे में कार्यवाही पर रोक

संभल हिंसा मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इस प्रकरण में बर्क के खिलाफ चल रही मुकदमे की अग्रिम कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही राज्य सरकार से इस मामले में तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई नौ सितंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने सांसद बर्क की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह, अधिवक्ता विनीत विक्रम व इकबाल अहमद और सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को सुनकर दिया।

गौरतलब है कि 24 नवंबर 2024 को संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। आगजनी और गोलीबारी के साथ जमकर बवाल हुआ था। इस हिंसा में चार युवकों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद एसआई दीपक राठी ने कोतवाली थाने में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क, सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल समेत सैकड़ों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में सपा सांसद पर दंगा भड़काने सहित कई आरोप लगाए गए हैं।

ये भी पढ़ें:संभल हिंसा में सांसद बर्क पर शिकंजा, पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट

सांसद बर्क ने याचिका में 12 जून को दाखिल चार्जशीट और 18 जून को संभल के स्पेशल जज (एमपी/एमएलए)/सिविल जज सीनियर डिवीजन के संज्ञान आदेश सहित पूरी कार्यवाही रद्द करने की मांग की। उन्होंने यह भी प्रार्थना की है कि जब तक उनकी याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनके खिलाफ इस मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए। उनकी इसी याचिका पर ही अब हाईकोर्ट ने अग्रिम कार्यवाही पर रोक लगाते हुए सरकार को नोटिस जारी की है।

इसी मामले में गत 24 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली को सशर्त जमानत दे दी थी। जफर अली को पुलिस ने विवेचना के दौरान नाम सामने आने के बाद गिरफ्तार किया था जबकि एफआईआर में उनका नाम शामिल नहीं था।

Sambhal News Sambhal Masjid Case Sambhal Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |