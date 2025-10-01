सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की रावण से तुलना, प्रमोद कृष्णम बोले- योगी आदित्यनाथ अर्जुन हैं

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने रामलीला कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर्रहमान बर्क को लेकर विवादित बयान दिया। जियाउर्रहमान बर्क की रावण से तुलना कर दी। वहीं योगी आदित्यनाथ को अर्जुन बताया है।

कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सोमवार को यूपी के संभल नगर पालिका मैदान में आयोजित श्रीरामलीला कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर्रहमान बर्क को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने जियाउर्रहमान बर्क की रावण से तुलना कर दी। उन्होंने कहा कि राजनीति में जो लोग नफरत फैलाते हैं, उनका अंत निश्चित है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि लोग सीएम योगी आदित्यनाथ को अभिमन्यु समझते हैं, लेकिन वास्तव में वह अर्जुन हैं, जो कठिन परिस्थितियों में भी विजय प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं।

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने संबोधन में कहा कि सनातन धर्म को समाप्त करने की कोशिशें हजारों वर्षों से होती रही हैं, लेकिन हिंदू कभी झुके नहीं और न ही धर्म या राष्ट्र के नाम पर समझौता किया। उन्होंने कहा कि आज भी समाज में कई ‘रावण’ मौजूद हैं और उनका अंत तय है।

देश की मौजूदा राजनीति पर कटाक्ष करते हुए आचार्य ने कहा कि कई नेता समाज को जाति और धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सीनियर नेता आजम खान के रिश्तों पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि दोनों का रिश्ता ‘बेमेल’ है और यह अब टूटने की कगार पर पहुंच चुका है।