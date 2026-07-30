संसद सत्र के बीच पीएम मोदी से मिले सपा सांसद वीरेंद्र सिंह; जानिए क्या बता हुई?

सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने मानसून सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपकर वाराणसी स्थित इंडियन सेक्शन ऑफ द थियोसोफिकल सोसाइटी की संपत्तियों में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच, विशेष ऑडिट, संपत्तियों के सत्यापन और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की।

संसद के मानसून सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वाराणसी के कमच्छा स्थित इंडियन सेक्शन ऑफ द थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़े कथित अनियमितताओं के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। सांसद ने ज्ञापन में कहा कि वर्ष 1903 में डॉ. एनी बेसेंट द्वारा स्थापित इस ऐतिहासिक संस्था को शिक्षा, समाज सेवा और लोक कल्याण के उद्देश्य से देशभर में दानस्वरूप भूमि और संपत्तियां मिली थीं, लेकिन शिकायतों के अनुसार वर्तमान पदाधिकारी इन संपत्तियों का संरक्षण करने के बजाय उनका व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहे हैं।

शैक्षिक भूमि को होटल निर्माण के लिए दिया गया ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि वाराणसी स्थित संस्था की शैक्षिक भूमि को करीब 29 वर्ष 11 माह की लीज पर एक निजी समूह को होटल निर्माण के लिए दिया गया है। वहीं बिहार के छपरा स्थित थियोसोफिकल लॉज की करीब 41,700 वर्गफीट भूमि, जिसकी अनुमानित कीमत 100 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है, उसे भी व्यावसायिक परिसर (मॉल) निर्माण के लिए लंबी अवधि की लीज पर दिए जाने का आरोप लगाया गया है।

कई अनियमितताओं के लगाए आरोप सांसद ने यह भी कहा कि संस्था की चल-अचल संपत्तियों का समुचित अभिलेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। साथ ही आरोप लगाया गया है कि धार्मिक एवं शैक्षणिक उद्देश्य से दान में प्राप्त संपत्तियों को बिना आवश्यक वैधानिक अनुमति के लीज या अन्य व्यावसायिक उपयोग में लाया गया है। संस्था के चुनाव, सदस्यता, वित्तीय प्रबंधन और निर्णय प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए गए हैं।