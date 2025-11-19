कलेक्टर की हैसियत नहीं कि वोट चोरी कर ले; सपा सांसद की चेतावनी, बोले- ईंट से ईंट का जवाब मिलेगा

संक्षेप: यूपी के बलिया के सपा सांसद सनातन पांडेय ने भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि कलेक्टर की औकात नहीं है कि बलिया में वोट चोरी कर ले। उन्होंने चेतावनी दी कि 2027 के चुनाव में ईंट का जवाब ईंट से दिया जाएगा।

यूपी के बलिया के सपा सांसद सनातन पांडेय ने भाजपा और चुनाव आयोग पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कलेक्टर की हैसियत नहीं की बलिया में वोट चोरी कर ले। 2027 के चुनाव में ईंट का जबाव ईंट से दिया जाएगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो दूसरे के प्राण लेने में भी नहीं हिचकूंगा।

सपा सांसद सनातन पांडेय मीडिया से बात करते हुए कहा, "बलिया ने हमेशा से अलोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का विरोध किया है। अंग्रेजों के शासन में भी पूरे देश में जब कोई आवाज नहीं उठा रहा था, तब बलिया से मंगल पांडेय ने पहली बार अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया था। भाजपा भी इस देश को अलोकतांत्रिक तरीके से चला रही है। भाजपा किसी काम को पूरा नहीं कर रही है। आज हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं। आज जो चुनाव हो रहे हैं। उसमें चुनाव आयोग है भाजपा की बी टीम है। क्योंकि बिहार में जो चुनाव हुआ है, उसमें10 हजार हजार रुपये महिलाओं को दिया गया है। 3 नवंबर तक दिया गया है। जबकि उससे पहले आचार संहिता लागू हो चुकी थी। चुनाव के समय किसी को रुपये देना वोट की चोरी होती है।