Hindi NewsUP NewsSP MP Sanatan Pandey said that the Ballia collector does not have the status to votes chori
कलेक्टर की हैसियत नहीं कि वोट चोरी कर ले; सपा सांसद की चेतावनी, बोले- ईंट से ईंट का जवाब मिलेगा

संक्षेप: यूपी के बलिया के सपा सांसद सनातन पांडेय ने भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि कलेक्टर की औकात नहीं है कि बलिया में वोट चोरी कर ले। उन्होंने चेतावनी दी कि 2027 के चुनाव में ईंट का जवाब ईंट से दिया जाएगा।

Wed, 19 Nov 2025 09:08 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बलिया
यूपी के बलिया के सपा सांसद सनातन पांडेय ने भाजपा और चुनाव आयोग पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कलेक्टर की हैसियत नहीं की बलिया में वोट चोरी कर ले। 2027 के चुनाव में ईंट का जबाव ईंट से दिया जाएगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो दूसरे के प्राण लेने में भी नहीं हिचकूंगा।

सपा सांसद सनातन पांडेय मीडिया से बात करते हुए कहा, "बलिया ने हमेशा से अलोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का विरोध किया है। अंग्रेजों के शासन में भी पूरे देश में जब कोई आवाज नहीं उठा रहा था, तब बलिया से मंगल पांडेय ने पहली बार अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया था। भाजपा भी इस देश को अलोकतांत्रिक तरीके से चला रही है। भाजपा किसी काम को पूरा नहीं कर रही है। आज हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं। आज जो चुनाव हो रहे हैं। उसमें चुनाव आयोग है भाजपा की बी टीम है। क्योंकि बिहार में जो चुनाव हुआ है, उसमें10 हजार हजार रुपये महिलाओं को दिया गया है। 3 नवंबर तक दिया गया है। जबकि उससे पहले आचार संहिता लागू हो चुकी थी। चुनाव के समय किसी को रुपये देना वोट की चोरी होती है।

चुनाव आयोग अंधा और भाजपा के हाथों में हैं

सनातन पांडेय ने कहा कि हमारा चुनाव आयोग अंधा बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रहा है। दुनिया के कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त करेगा। हम अलोकतांत्रिक तरीके से अगर वोट कराने की कोशिश की गई तो उसका विरोध करेंगे। हमारे लड़ाई खुलेआम है। बलिया कलेक्टर की हैसियत नहीं कि वोट चोरी कर लें। 2019 में वोट चोरी किया था और मैं चुनाव जीता था लेकिन मुझे हराने का काम किया गया। मैं लोकतांत्रिक तरीके पर विश्वास रखते उसे मान लिया था। लेकिन 2027 में ईंट का ईंट का जवाब दिया जाएगा। आवश्यकता पड़ी तो हम लोग किसी के प्राणों को देना होगा तो हम दूसरे के प्राणों को लेने में कोई हिचक नहीं करूंगा।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
