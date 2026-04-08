देश के लिए नासूर है RSS, रुचि वीरा बोलीं- इसे बैन कर देना चाहिए

रुचि वीरा ने RSS को लेकर को लेकर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि ये देश के लिए नासूर है। इसे बैन कर देना चाहिए। पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। वहीं, इस पर भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि रुचि वीरा को कोई जानकारी नहीं है।

मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर को लेकर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि RSS देश के लिए नासूर है। इसे बैन कर देना चाहिए। पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। वहीं, इस पर भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि रुचि वीरा को कोई जानकारी नहीं है। वहीं, रूचि वीरा के इस बयान से सियासी हलचल बढ़ गई है।

आरएसएस को लेकर समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने कहा, 'RSS तो नासूर है देश के लिए। इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए क्योंकि आप देख ही रहे हैं उनके जो आयोजन हो रहे हैं, जो सभाएं हो रही हैं वो इतनी बिना जनता के पैसे के थोड़ी हो रही है? जनता के करोड़ों-करोड़ों रुपये में सभा हो रही है तो ये जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। जनता का पैसा विकास कार्य पर लगना चाहिए। अस्पताल बनने चाहिए, कॉलेज बनने चाहिए और जो भी विकास कार्य हैं वो होने चाहिए।'

रुचि वीरा को संघ की जानकारी नहीं इसे लेकर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने समाचार चैनल न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा, 'बहुत आश्चर्य होता है कि रुचि वीरा जो सामाजिक जीवन में है, क्या वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जानती नहीं हैं। जनता के पैसे का उपयोग होता है इसका मतलब क्या है? जनता का पैसा या सरकार के पैसे से संघ चलता है ऐसा क्या? जनता का पैसा अगर जनता के भरोसे पर आता है और संघ की पहली कार्यपद्धति को जाकर देखें, शाखाओं को जाकर के देखें। यह जनता का संगठन, जनता के लिए , जनता के द्वारा है। इसमें किसी प्रकार का कोई सरकारी फंडिंग नहीं होती है। रुचि वीरा को इस बात की जानकारी या तो नहीं है या संघ को जानबूझकर के गाली देने से, संघ के बारे में अनर्गल प्रलाप करने से उनकी पार्टी में उनका कद बढ़ता है।'