सपा सांसद रुचि वीरा को ही पीडीए सम्मेलन का न्योता नहीं, विस चुनाव से पहले पार्टी में फिर घमासान

मुरादाबाद में लोकसभा चुनाव की तरह विस चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में फिर घमासान शुरू हो गया है। पीडीए सम्मेलन में सपा सांसद रुचि वीरा को ही न्योता नहीं दिया गया। रुचि वीरा ने इसे लेकर नाराजगी जताई और अखिलेश यादव के सामने मामला उठाने की बात कही है।

UP News: लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुरादाबाद की समाजवादी पार्टी में घमासान मचा था। अंतिम समय में एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को दिया गया था। उन्होंने हालांकि सीट जीत कर इस फैसले को सही भी करार दिया था। अब विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के पीडीए सम्मेलन में मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा को आमंत्रित नहीं किए जाने को लेकर जिले में सियासी घमासान छिड़ गया है। सांसद रुचि वीरा ने इसे पार्टी के लिए नुकसानदायक बताते हुए कहा कि पूरे मामले को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समक्ष उठाया जाएगा। वहीं, महानगर अध्यक्ष इकबाल अंसारी ने पलटवार करते हुए कहा कि यदि सांसद अपनी फोटो लगवाना चाहती हैं तो इसके लिए पार्टी से गाइडलाइन जारी करवा दें।

रविवार को सपा महानगर इकाई की ओर से ताजपुर माफी में पीडीए सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन में राज्यसभा सांसद जावेद अली, पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन, कांठ विधायक कमाल अख्तर, देहात अध्यक्ष हाजी नासिर कुरैशी और पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, लेकिन क्षेत्रीय सांसद रुचि वीरा को निमंत्रण नहीं दिया गया।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद रुचि वीरा ने कहा कि यह सोचने वाली बात है कि जिले में मौजूद होने के बावजूद उन्हें कार्यक्रम की सूचना तक नहीं दी गई। उन्होंने महानगर अध्यक्ष का नाम लिए बिना कहा कि आखिर वह कौन व्यक्ति है जो इस तरह के काम करके पार्टी को नुकसान पहुंचाने में लगा हुआ है। उनका कहना था कि यदि निमंत्रण मिला होता तो वह निश्चित रूप से पीडीए सम्मेलन में शामिल होतीं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 के चुनाव नजदीक हैं और ऐसे घटनाक्रम पार्टी के हित में नहीं हैं।

डाक्टर एसटी हसन की बेटी की शादी के निमंत्रण पर भी गर्माई थी राजनीति पीडीए सम्मेलन को लेकर सामने आया यह विवाद जिले में सपा के अंदरूनी मतभेदों को एक बार फिर उजागर कर रहा है। इससे पहले पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन की बेटी के विवाह समारोह को लेकर भी राजनीति गर्माई थी। उस समय भी रुचि वीरा को निमंत्रण नहीं मिलने का मामला चर्चा में आया था और उन्होंने कहा था कि ऐसे विषयों को पार्टी नेतृत्व के सामने रखा जाएगा।