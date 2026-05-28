सपा सांसद रामजीलाल का कोर्ट में सरेंडर; 15 साल पुराने मामले में गैर जमानती वारंट जारी हुआ था, जानें मामला

अलीगढ़ में 15 साल पुराने मामले में सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने एसीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। बिना अनुमति बैठक, मारपीट और धमकी के मामले में उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी था। कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में लेने के बाद जमानत मंजूर कर दी।

अलीगढ़ में 15 साल पहले बिना अनुमति बैठक कराने के मामले में बुधवार समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने गुपचुप तरीके से एसीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे। कड़ी सुरक्षा में उन्हें कोर्ट में लाया गया। इसके बाद उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। हालांकि बाद में उनकी ओर से डाली गई जमानत अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए उनको रिहा कर दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता विनय यादव के अनुसार घटना 16 मार्च 2011 को हुई थी। उस समय तुर्कमान गेट स्थित सामियाना प्लाजा का गेट तोड़कर बिना अनुमति बैठक कराने के अलावा मारपीट, गालीगलौज और धमकी देने के आरोपों में सपा के सांसद रामजीलाल सुमन समेत 4 नामजद और 20-25 अज्ञात के खिलाफ मुकादमा दर्ज हुआ था।

इसमें रामजीलाल सुमन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। जिसमें वो लंबे समय से हाजिर नहीं हो रहे थे। बुधवार को रामजीलाल गोपनीय तरीके से कोर्ट पहंचे।एसीजेएम फर्स्ट की अदालत में आत्मसमर्पण की अर्जी दी। चूंकि वह सांसद हैं तो पत्रावली को एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट एसीजेएम सेकेंड के यहां ट्रांसफर कर दिया गया। बाद में रामजीलाल ने यहां पहुंचकर आत्मसमर्पण किया। साथ ही अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया। इस पर सुनवाई के दौराम दोनों पक्षों में करीब आधा घंटा बहस हुई। इसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। अब मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 जून की तारीख तय की गई है।