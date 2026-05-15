सपा सांसद का एडिटेड वीडियो वायरल, कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश, थाने में दी तहरीर

घोसी लोकसभा सीट से सपा सांसद राजीव राय का एडिटेड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर छवि धूमिल करने का मामला सामने आया है। इसे लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने थाने में शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस शिकायत के आधार पर जांच पड़ताल में जुट गई है।

UP News: मऊ जनपद की घोसी लोकसभा सीट से सपा सांसद राजीव राय का एडिटेड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर छवि धूमिल करने का मामला सामने आया है। इसको लेकर गुरुवार की देर शाम सपा कार्यकर्ताओं ने दोहरीघाट थाने में शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस शिकायत के आधार पर जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं सपा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि है की अगर कार्रवाई नही हुई तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

एक दिन पूर्व सोशल मिडिया पर भाजपा झंडे के साथ एक युवक का आपत्तिजनक व्यवहार करने का वीडियो वायरल हुआ था। जिसका भाजपा कार्यकर्ताओं ने दोहरीघाट थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं अब युवक के आपत्तिजनक वीडियो से जोड़ घोसी सांसद राजीव का कुछ सेकंड का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में ऊपर सांसद बोल रहे है कि यह हमारा दिया हुआ संस्कार है, जिसके नीच एक वीडियो चल रहा है। जिसमें युवक भाजपा के झंडे को उतार कर आपत्तिजनक व्यवहार कर रहा है। हालांकि वायरल वीडियो पुष्टि लाइव हिन्दुस्तान नहीं करता है।

घोसी सांसद का वीडियो वायरल होने पर सपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। गुरुवार की देर शाम सपा कार्यकर्ताओं ने दोहरीघाट थाने में शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। घोसी सांसद राजीव राय के प्रतिनिधि प्रभात राय एवं युवजन सभा के प्रदेश सचिव अजय यादव आंसू ने बताया कि सोशल मीडिया पर छवि धूमिल करने के उद्देश्य से एडिडेट वीडियो वायरल किया जा रहा है। वीडियो को कुछ सेकेंड का काटकर एक अन्य वायरल वीडियो से जोड़कर चलाया जा रहा है। जिसका समाजवादी पार्टी कड़े शब्दों में विरोध कर रहीं है।

उन्होंने बताया कि दोहरीघाट थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। अगर दोषियों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो सपा सांसद के सम्माम में आंदोलन के लिए बाध्य होगी। शिकायती पत्र देने वालों में सुजित विश्वकर्मा, राजेश गुप्ता, सतीश यादव, बृजेश राय, विनोद यादव, लालबाबू सोनकर, अंकुश यादव, अनूप विश्वकर्मा सहित अन्य सपा कार्यकर्ता शामिल रहे।