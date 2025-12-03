शायद हमें दोबारा लड़ना और जिहाद करना पड़ेगा; सदन में ये क्या बोल गए सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी

संक्षेप: सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने लोकसभा सदन में मौलाना नदवी के हालिया बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जुल्म, नाइंसाफी के खिलाफ शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। मुल्क में आखिर कब तक इस तरह से मुसलमानों को दबाया जाता रहेगा?

समाजवादी पार्टी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने बुधवार को लोकसभा में कुछ ऐसा बोल दिया। जिसे लेकर सियासी हलचल मच गई। दरअसल, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख महमूद मदनी की जिहाद टिप्पणी का बुधवार को लोकसभा में उल्लेख किया और दावा किया कि देश में मुस्लिम समुदाय को दबाया जा रहा है। उन्होंने सदन में मौलाना मदनी का समर्थन करते हुए कहा कि जुल्म, नाइंसाफी के खिलाफ शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। मुल्क में आखिर कब तक इस तरह से मुसलमानों को दबाया जाता रहेगा?

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मोहिबुल्लाह नदवी ने शून्यकाल के दौरान वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण में कथित तौर पर आ रही दिक्कतों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 70 प्रतिशत वक्फ जायदादों का ‘उम्मीद’ पोर्टल पर पंजीकरण नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि अनुच्छेद 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है। मौलाना मदनी कह रहे हैं कि जुल्म, नाइंसाफी के खिलाफ शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। मुल्क में आखिर कब तक इस तरह से मुसलमानों को दबाया जाता रहेगा?