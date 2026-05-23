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हम डरने वाले नहीं, कान खोलकर सुन लो... FIR दर्ज होने के बाद सपा सांसद इकरा हसन ने दिखाए तेवर

sandeep लाइव हिन्दुस्तान
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सहारनपुर में एफआईआर दर्ज होने के बाद सपा सांसद  इकरा हसन ने तीखी प्रतक्रिया दी है। उन्होने कहा कि हम FIR से डरने वाले नहीं हैं। हम अपने लोगों की आवाज हर हाल में उठाते रहेंगे। अगर प्रशासन को लगता है कि वो हमें मुकदमे से डरा देंगे तो कान खोलकर सुन लें हम इन सबसे डरने वाले नहीं।

हम डरने वाले नहीं, कान खोलकर सुन लो... FIR दर्ज होने के बाद सपा सांसद इकरा हसन ने दिखाए तेवर

कैराना से सपा सांसद इकरा हसन के खिलाफ सहारनपुर में एफआईआर दर्ज हुई है। जिसको लेकर इकरा ने तीखी प्रतक्रिया दी है। उन्होने कहा कि हम FIR से डरने वाले नही हैं। हम अपने लोगों की आवाज हर हाल में उठाते रहेंगे और गरीब, मजलूम व इंसाफ की लड़ाई पूरी मजबूती और हौसले के साथ लड़ते रहेंगे। अगर प्रशासन को लगता है कि वो हमें मुकदमे से डरा देंगे तो कान खोलकर सुन लें हम इन सबसे डरने वाले नहीं। इंसाफ की आवाज उठाते रहेंगे। उन्होने कहा कि प्रशासन कान खोलकर सुन ले कि हम लोगो और मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ेंगे।

सहारनपुर पुलिस ने इकरा के खिलाफ दर्ज की FIR

आपको बता दें , सहारनपुर में पुलिस ने 21 मई को कैराना लोकसभा सीट से सपा सांसद इकरा हसन, पूर्व मंत्री मांगेराम कश्यप और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। यह कार्रवाईशामली के जसाला में हुई मोनू कश्यप की बेरहमी से हत्या के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर डीआईजी कार्यालय के बाहर हुए हंगामे और धरने के बाद की गई। सांसद इकरा हसन मृतक मोनू की मां विमलेश देवी को इंसाफ दिलाने और उचित धाराओं में कार्रवाई की मांग के लिए वहां पहुंची थीं।

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पुलिस अधिकारियों से इकरा की हुई थी बहस

इस दौरान उनकी पुलिस प्रशासन के बीच तीखी बहस हो गई। इकरा हसन का कहना है कि प्रशासन से कोई आश्वासन नहीं मिला और पीड़ित मां को अपमानित कर बाहर धकेल दिया गया। वो तब तक नहीं हटेंगी जब तक न्याय नहीं मिलता। इसके बाद पुलिस ने उन्हें थोड़ी देर के लिए हिरासत में भी लिया था। पुलिस का आरोप है कि वहां सरकारी कार्य में बाधा और जाम जैसी स्थिति पैदा की गई।

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अखिलेश ने पीड़ित परिवार को सौंपा 2 लाख का चेक

वहीं इस बीच सपा सांसद इकरा हसन मृतक मोनू कश्यप की मां विमलेश देवी को लेकर 20 मई को पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद डिंपल यादव से मिलने उनके आवास पर पहुंची थीं। परिजनों के मुताबिक, इस मुलाकात के दौरान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पीड़ित मां को ढांढस बंधाया। साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मृतक की मां को दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता का चेक भी सौंपा। घटना के विरोध में लोगों ने दिल्ली-सहारनपुर हाईवे को जाम कर दिया था और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की थी। अब कश्यप समाज का कहना है कि जो सांसद उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश कर रही हैं, उन पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जो पूरी तरह गलत है।

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