हम डरने वाले नहीं, कान खोलकर सुन लो... FIR दर्ज होने के बाद सपा सांसद इकरा हसन ने दिखाए तेवर

सहारनपुर में एफआईआर दर्ज होने के बाद सपा सांसद इकरा हसन ने तीखी प्रतक्रिया दी है। उन्होने कहा कि हम FIR से डरने वाले नहीं हैं। हम अपने लोगों की आवाज हर हाल में उठाते रहेंगे। अगर प्रशासन को लगता है कि वो हमें मुकदमे से डरा देंगे तो कान खोलकर सुन लें हम इन सबसे डरने वाले नहीं।

कैराना से सपा सांसद इकरा हसन के खिलाफ सहारनपुर में एफआईआर दर्ज हुई है। जिसको लेकर इकरा ने तीखी प्रतक्रिया दी है। उन्होने कहा कि हम FIR से डरने वाले नही हैं। हम अपने लोगों की आवाज हर हाल में उठाते रहेंगे और गरीब, मजलूम व इंसाफ की लड़ाई पूरी मजबूती और हौसले के साथ लड़ते रहेंगे। अगर प्रशासन को लगता है कि वो हमें मुकदमे से डरा देंगे तो कान खोलकर सुन लें हम इन सबसे डरने वाले नहीं। इंसाफ की आवाज उठाते रहेंगे। उन्होने कहा कि प्रशासन कान खोलकर सुन ले कि हम लोगो और मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ेंगे।

सहारनपुर पुलिस ने इकरा के खिलाफ दर्ज की FIR आपको बता दें , सहारनपुर में पुलिस ने 21 मई को कैराना लोकसभा सीट से सपा सांसद इकरा हसन, पूर्व मंत्री मांगेराम कश्यप और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। यह कार्रवाईशामली के जसाला में हुई मोनू कश्यप की बेरहमी से हत्या के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर डीआईजी कार्यालय के बाहर हुए हंगामे और धरने के बाद की गई। सांसद इकरा हसन मृतक मोनू की मां विमलेश देवी को इंसाफ दिलाने और उचित धाराओं में कार्रवाई की मांग के लिए वहां पहुंची थीं।

पुलिस अधिकारियों से इकरा की हुई थी बहस इस दौरान उनकी पुलिस प्रशासन के बीच तीखी बहस हो गई। इकरा हसन का कहना है कि प्रशासन से कोई आश्वासन नहीं मिला और पीड़ित मां को अपमानित कर बाहर धकेल दिया गया। वो तब तक नहीं हटेंगी जब तक न्याय नहीं मिलता। इसके बाद पुलिस ने उन्हें थोड़ी देर के लिए हिरासत में भी लिया था। पुलिस का आरोप है कि वहां सरकारी कार्य में बाधा और जाम जैसी स्थिति पैदा की गई।