मंदिर को लेकर सांसद इकरा हसन की बड़ी घोषणा, सांसद निधि से देंगी 10 लाख रुपये

संक्षेप: स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज की 173वीं जयंती के अवसर पर गुरु गद्दी ऊन में महान संत समागम में पहुंची कैराना सांसद इकरा हसन ने कहा, रविदास मंदिर में निर्माण कार्यो के लिए वह सांसद निधि से 10 लाख रूपये देंगी।

कैरान लोकसभा सीट से सपा सांसद इकरा हसन ने बड़ी घोषणा की है। सांसद ने मंदिर निर्माण के लिए सांसद निधि से 10 लाख रुपये देने का ऐलान किया है। अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के तत्वाधान में स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज की 173वीं जयंती के अवसर पर गुरु गद्दी ऊन में महान संत समागम में पहुंची कैराना सांसद इकरा हसन ने कहा, रविदास मंदिर में निर्माण कार्यो के लिए वह सांसद निधि से 10 लाख रूपये देंगी।

संत शिरोमणि सतगुरु रविदास सिद्धपीठ स्वामी ज्ञानभिक्षुक मंदिर में पहुंची कैराना सांसइ इकरा हसन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे संतो के दरबार में सेवा देने और संगत का दीदार करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि संत समागम एक धार्मिक कार्यक्रम है और इन कार्यक्रमों का राजनीतीकरण नहीं होना चाहिए परन्तु जातिवादी मानसिकता के कारण चंद मुट्ठीभर लोग बहुजन समाज के संतो महापुरुषों की विचारधारा के प्रचार में अड़चन पैदाकर अपनी घटिया मानसिकता का प्रदर्शन करते है। इस दौरान उन्होने ऊन रविदास मंदिर में दस लाख रुपये देने की घोषणा की। जिससे मंदिर में निर्माण कार्य कराये जायेगे।