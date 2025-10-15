मुझे मुल्ली और आतंकी कहा गया... बताते हुए भावुक हुईं सांसद इकरा हसन, पूछा- मेरा कसूर बताओ
सहारनपुर जिले की कैराना संसदीय सीट से सांसद इकरा हसन बुधवार को नकुड़ के गांव छाप्पर पहुंची। वहां वे भावुक हो गई और बोलीं कि मुझे मेरा कसूर बताओ। कहा कि इस तरह मेरा और मेरे समाज का सिर दुनिया के सामने नहीं झुकाओ। सांसद का गांव पहुंचकर भावुक होकर ग्रामीणों से सवाल पूछने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बता दें कि गांव छाप्पर स्थित धार्मिक स्थल को कुछ दिन पूर्व कुछ लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। इस प्रकरण के बाद सोशल मीडिया पर कैराना सांसद के खिलाफ तरह-तरह की टिप्पणी की जा रही थी। बुधवार को सांसद इकरा हसन गांव छाप्पर पहुंची। वहां उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त करने की घटना के बाद जिस प्रकार से उनको निशाना बनाया गया है, यह सब भाजपा की साजिश है। क्षेत्रवासियों को इस साजिश को समझते हुए संयम से काम लेना होगा।
इकरान हसन ने पूर्व सांसद प्रदीप कुमार का बिना नाम लिए कहा, जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं, क्या उनके घर में बहन-बेटी नहीं है? पहले मुझे मुल्ली कहा गया। मुझे आतंकवादी कहा गया। मेरे बाप तक को गाली दी गई। यह पहली घटना नहीं है। मुझे जो गालियां दी गई हैं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता और न ही मेरे चरित्र को कोई फर्क पड़ता है। गालियां देने को लेकर मुझे कप्तान साहब का फोन आया। उन्होंने कहा कि आप एक तहरीर दिलवा दीजिए। मैंने कप्तान साहब से नहीं कहा कि तहरीर लीजिए। कप्तान साहब ने खुद तहरीर मंगवाई थी और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
भाजपा सरकार पर साधा निशाना
बातचीत के दौरान भावुक हुईं इकरा हसन ने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो मिशन शक्ति के तहत बेटियों को डीएम व एसएसपी की कुर्सी पर बैठाया जा रहा है और दूसरी ओर भाजपा के ही लोग एक महिला जनप्रतिनिधि को खुलेआम गलत बोल रहे हैं। उन्होंने मंदिर कमेटी के लोगों से बात करके मंदिर की चाहर दीवारी और गेट लगवाने और एसएसपी से बात कर मामले की निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए इकरा भावुक हो उठीं। उन्होंने कहा कि आप चाहे मेरा खून निकाल लो, लेकिन इस तरह मेरा और मेरे समाज का सिर दुनिया के सामने नहीं झुकाओ। कहा कि आप सब मुझे बताओ कि मेरी क्या गलती है? कहा कि मैं पूर्व सांसद से पूछना चाहती हैं कि उनके नजदीकी समर्थक जो मुझे व मेरे परिवार को गलत बोल रहे हैं, वह क्या उनसे माफी मंगवाएंगे। कहा कि सबने मुझे अपनी बेटी-बहन माना। आज इस तरह की बातें हमारे बीच से उठेंगी तो तकलीफ होगी।
