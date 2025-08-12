सपा सांसद बर्क पर बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माण मामले में मिला 30 दिन का अल्टीमेटम, तगड़ा जुर्माना भी लगा

संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। कोर्ट ने बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण मामले सुनवाई करते हुए मकान के 1 अवैध हिस्से को हटाने का निर्देश दिया है। साथ ही 1 लाख 35 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

यूपी के संभल में समाजवादी पार्टी से सांसद जियाउर्रहमान बर्क मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। उपजिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण मामले सुनवाई की है। एसडीएम कोर्ट ने सांसद बर्क को मकान के 1 मीटर गहराई और 14 मीटर लंबाई वाले हिस्से को अवैध मानते हुए हटाने का निर्देश दिया है। इसके लिए बर्क 30 दिन का अल्टीमेटम भी मिला है। साथ ही कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है।

बर्क पर दीपा सराय इलाके में बिना नक्शा पास कराए मकान के निर्माण का आरोप है। इस सिलसिले में पिछले साल पांच दिसंबर को विनियमित क्षेत्र उपजिलाधिकारी की ओर से बर्क को नोटिस जारी किया गया था। इस मामले में सपा सांसद को लगातार नोटिस दिए गए और कई तारीखें दी गईं। आखिरकार 28 जुलाई को उप जिलाधिकारी की अदालत ने 11 अगस्त को आदेश सुनाने को कहा था। अदालत ने सांसद बर्क द्वारा बिना नक्शा पास कराये अपना मकान बनवाये जाने को लेकर उन पर एक लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

इस मामले में फैसला सुनाने वाले उपजिलाधिकारी विकास चन्द्र ने बताया कि सांसद द्वारा प्रस्तुत संशोधित नक्शे को स्वीकार करते हुए शमन शुल्क के पांच हजार 707 रुपये जमा कराये गये हैं। इसके अलावा उन पर एक लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा एक मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े एक हिस्से में हुए निर्माण को हटाने के लिये 30 दिन का समय दिया गया है। अगर सांसद उसे नहीं हटवाते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई करके उसे हटवा दिया जाएगा।

इस मामले में बर्क को हाईकोर्ट से मिली राहत उधर, संभल में पिछले साल नवंबर में हुई हिंसा के मामले में बर्क को राहत देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संभल की विशेष सांसद-विधायक (एमपी-एमएलए) अदालत में बर्क के खिलाफ लंबित मुकदमे में आगे की सुनवाई करने पर शुक्रवार को रोक लगा दी।