सपा सांसद जिया बर्क ने रची संभल हिंसा की साजिश, दंगाइयों को बुलाया, न्यायिक आयोग का खुलासा

संभल की हिंसा को लेकर बनाए गए न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने सुनियोजित साजिश के तहत हिंसा कराई थी। साजिश में विधायक पुत्र सुहैल इकबाल और जामा मस्जिद की इंतेजामिया कमेटी भी शामिल थी।

Yogesh Yadav लखनऊ, विशेष संवाददाताThu, 28 Aug 2025 11:18 PM
यूपी के संभल में पिछले साल 24 नवम्बर को हुई हिंसा सुनियोजित साजिश थी। सपा सांसद जिया-उर-रहमान बर्क, विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल और जामा मस्जिद की इंतेजामिया कमेटी ने एक बड़ी साजिश के तहत इस हिंसा को अंजाम दिया था। नमाजियों को भड़काने के लिए दंगाइयों को बुलाना और विदेशी हथियारों का इस्तेमाल भी इनकी साजिश का ही हिस्सा था। यह खुलासा हुआ है न्यायिक जांच रिपोर्ट में। संभल हिंसा पर गठित न्यायिक आयोग ने गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 450 पेज की रिपोर्ट सौंपी।

मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने कहा कि रिपोर्ट के तथ्यों का अध्ययन कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार ने संभल में हिंसा होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर जस्टिस डीके अरोड़ा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग बनाकर जांच का जिम्मा सौंपा था। जांच आयोग में रिटायर आईपीएस एके जैन व रिटायर आईएएस अमित मोहन प्रसाद सदस्य के रूप में शामिल थे। आयोग का गठन 28 नवंबर को किया गया था, बाद में इसका कार्यकाल दो बार बढ़ाया गया। उच्चपदस्थ सूत्रों के अनुसार, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि संभल में बड़े डेमोग्राफिक बदलाव से आपसी टकराव बढ़ा है। ऐसे ही टकराव का परिणाम यह हिंसा थी।

पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का हाथ

उच्चपदस्थ सूत्रों के अनुसार, रिपोर्ट में एक सनसनीखेज खुलासा यह भी किया गया है कि हिंसा में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का एजेन्ट शारिक साठा भी शामिल था। उसके जरिए ही हथियार उपलब्ध कराए गए थे। इन हथियारों पर अमेरिका में बने होने की मुहर भी लगी थी। शारिक जाली नोटों की सप्लाई बड़े पैमाने पर करता रहा है। रिपोर्ट में निष्कर्ष के तौर पर यह भी जिक्र है कि संभल की हिंसा स्थानीय राजनीति का ही हिस्सा नहीं थी बल्कि इसके तार अंतराष्ट्रीय नेटवर्क से भी जुड़े थे।

सांसद के बयान का विरोध होने पर भड़की हिंसा

रिपोर्ट में लिखा है कि सांसद जियाउर रहमान के बयान के बाद ही संभल में हिंसा भड़की। 22 नवम्बर 2024 को समाजवादी पार्टी के सांसद ज़िया-उर-रहमान बर्क ने जामा मस्जिद से भड़काऊ भाषण दिया था। उन्होंने कहा कि हम इस देश के मालिक हैं, नौकर और गुलाम नहीं। इस बयान से संभल का माहौल बिगड़ गया। कुछ लोगों ने सांसद के बयान का विरोध किया तो मुस्लिमों के ही दो पक्ष आमने-सामने आ गए। कुछ समय में ही इस विरोध ने हिंसा का रूप ले लिया था। दोनों पक्षों की ओर से फायरिंग भी की गई थी। इसमें चार लोगों की मौत हो गई थी।

पहले भी होती रही संभल में हिंसा

रिपोर्ट में लिखा है कि संभल में पहले भी हिंसा होती रही है। 1936 से 2019 तक सम्भल में 15 बड़े दंगे हुए। इन दंगों में 213 लोग मारे गए। इनमें 209 हिन्दू थे। 29 मार्च 1978 को होली के बाद हुए दंगे में 184 हिंदुओं की हत्या की गई। रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया गया है कि हिन्दुओं को कई बार निशाना बनाया गया। संभल में 68 तीर्थ स्थल और 19 पावन कूप थे। राजनीतिक कारणों से इन पर कब्जा कर लिया गया। डेमोग्राफी बदलने की इस प्रक्रिया में धार्मिक धरोहर भी नहीं बच पाईं।

24 नवम्बर, 2024 को हुई थी हिंसा

संभल में यह विवाद पिछले साल 19 नवम्बर को शुरू हुआ था। वहां वकील हरि शंकर जैन और विष्णु शंकर जैन समेत कई हिन्दू याचिकाकर्ताओं ने संभल की जिला कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया था। इस मुकदमे में दावा किया गया था कि शाही जामा मस्जिद एक मंदिर के ऊपर बनाई गई थी। अदालत के आदेश पर उसी दिन यानी 19 नवम्बर को ही एक सर्वे किया गया। इसके बाद 24 नवम्बर को फिर सर्वे किया गया। इस दौरान ही वहां हिंसा हो गई। इसमें चार लोगों की मौत हो गई थी और 29 पुलिस कर्मी घायल हो गए थे। बवाल ज्यादा बढ़ने पर प्रदेश सरकार ने न्यायिक जांच आयोग बनाकर जांच कराने का ऐलान किया था।

रिपोर्ट के अध्ययन के बाद होगी कार्रवाई

प्रमुख सचिव (गृह) संजय प्रसाद ने बताया कि संभल में हुए बवाल की जांच रिपोर्ट न्यायिक आयोग ने सौंप दी है। इस रिपोर्ट में क्या है...इस पर उन्होंने कहा कि अभी रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

