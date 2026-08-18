SIT रिपोर्ट में चंपत राय को क्लीन चिट मिलने पर सपा MP अवधेश प्रसाद बोले- सरकार बचा ले, लेकिन..
राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच के लिए गठित पहली एसआईटी की रिपोर्ट में चंपत राय को क्लीन चिट मिलने पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कि सरकार भले ही किसी को बचा ले, लेकिन यह मामला प्रभु श्रीराम के दरबार की चोरी का है।
अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच के लिए गठित पहली एसआईटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। गृह विभाग ने रिपोर्ट का परीक्षण कर उसे आगे की कार्यवाही के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सिपुर्द कर दिया है। अयोध्या सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। एसआईटी की रिपोर्ट में चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दिए जाने के बाद अवधेश प्रसाद ने कहा कि सरकार भले ही किसी को बचा ले, लेकिन यह मामला प्रभु श्रीराम के दरबार की चोरी का है।
सपा सांसद ने कहा कि मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है और इस घटना से अयोध्या की छवि को गहरा आघात पहुंचा है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने लगातार सदन में इस मुद्दे को उठाया और प्रधानमंत्री से भी निष्पक्ष जांच की अपेक्षा की थी।
अवधेश प्रसाद ने धार्मिक ग्रंथों का उल्लेख करते हुए कहा कि जब-जब धर्म की हानि होती है, तब कोई न कोई शक्ति सामने आती है। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में जिम्मेदार लोग बच नहीं पाएंगे और समय आने पर उन्हें सजा मिलेगी।
आईपीएस आशुतोष मिश्रा की मां की मौत पर उठाए सवाल
वहीं अंबेडकरनगर में आईपीएस आशुतोष मिश्रा की माता के निधन पर भी अवधेश प्रसाद ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि मृतका ने उन्हें दो बार आशीर्वाद दिया था और अपने हाथों से भोजन भी कराया था। मौत को लेकर पुलिस की ओर से हार्ट अटैक बताए जाने पर अवधेश प्रसाद ने सवाल उठाते हुए कहा कि महिला के मुंह में कपड़े ठूंसे जाने और आभूषण गायब होने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि घटना को तोड़-मरोड़कर पेश करने के बजाय पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि मौत के पीछे का रहस्य सामने आ सके। सपा सांसद ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई और क्षेत्र में शांति का माहौल कायम किए जाने की मांग की।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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