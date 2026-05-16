250 गाड़ियों के साथ भ्रमण पर जाने वाले थे सपा सांसद अजेन्द्र; प्रशासन ने नहीं दी अनुमति, कहा-नो एंट्री

250 गाड़ियों के साथ भ्रमण पर जाने वाले थे सपा सांसद अजेन्द्र; प्रशासन ने नहीं दी अनुमति, कहा-नो एंट्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी के बाद भाजपा के निशाने पर आए सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी को प्रशासन ने रविवार को जिला मुख्यालय और कुरारा भ्रमण करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
Hamirpur News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी के बाद भाजपा के निशाने पर आए सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी को प्रशासन ने रविवार को जिला मुख्यालय और कुरारा भ्रमण करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। सांसद ढाई सौ गाड़ियों और सैकड़ों समर्थकों के साथ भ्रमण पर आने वाले थे। शनिवार देर शाम सांसद को उनके घर महोबा के कनकुआ गांव में पुलिस ने नजरबंद कर लिया। सांसद ने इसकी जानकारी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से दी है। सांसद ने यह कदम 12 मई को सदर नगर पालिका के चेयरमैन कुलदीप निषाद के उस बयान के बाद उठाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि सांसद अगर अपने बयान पर माफी नहीं मांगेंगे तो संसदीय क्षेत्र में भ्रमण के दौरान कार्यकर्ता उन्हें पीटेंगे। इस बयान के बाद से संसदीय क्षेत्र सहित आसपास के जनपदों में राजनीति गरमाई हुई है। बता दें कि सपा सांसद के आवास के साथ सपा के पदाधिकारियों पर भी पुलिस की नजर है।
सपा-भाजपा के बीच सोशल मीडिया में चल रहे पोस्टर वार के बीच सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने 17 मई को जिला मुख्यालय और कुरारा आगमन के लिए डीएम को पत्र लिखकर अनुमति मांगी थी। इसमें बताया गया था कि वे 250 गाड़ियों के काफिले के साथ आएंगे। इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। एडीएम (वित्त एवं राजस्व) राकेश कुमार ने बताया कि एसडीएम और सीओ सदर की रिपोर्ट के बाद सांसद को 17 मई को होने वाले हमीरपुर-कुरारा के भ्रमण की अनुमति नहीं दी गई है। उनके भ्रमण से शांति व्यवस्था के साथ कानून व्यवस्था के प्रभावित होने की भी आशंका थी।
बता दें कि सांसद ने 11 मई को महोबा में पार्टी के धरना-प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी की थी। इस बयान के बाद से भाजपाई सांसद के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जगह-जगह उनका पुतला फूंक रहे हैं। 12 मई को हमीरपुर में भी पुतला दहन के दौरान नगर पालिकाध्यक्ष कुलदीप निषाद ने सांसद को माफी नहीं मांगने पर पीटे जाने का बयान देकर नया विवाद खड़ा कर दिया था। तब से इस प्रकरण को लेकर सोशल मीडिया में सपा-भाजपा के समर्थक आपस में भिड़े हुए हैं। रोज नए-नए पोस्टर बनाकर वायरल किए जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।