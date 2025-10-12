Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsSP MP Ajendra Singh Lodhi audio viral angry say scheme after stripping the farmers of their underwear

किसानों की चड्डी उतारने के बाद...अधिकारी पर भड़के सपा सांसद, बोले- सभी को नंगा करूंगा

महोबा में सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के शुभारंभ के लिए उप कृषि निदेशक ने जब फोन कर आमंत्रित किया। इस पर सांसद भड़क गए और सभी को नंगा करने की बात कही। 

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, महोबाSun, 12 Oct 2025 09:41 PM
share Share
Follow Us on
किसानों की चड्डी उतारने के बाद...अधिकारी पर भड़के सपा सांसद, बोले- सभी को नंगा करूंगा

यूपी के महोबा में सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस ऑडियो से राजनीतिक हल्के में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के शुभारंभ के लिए उप कृषि निदेशक (डीडी) ने उन्हें फोन कर आमंत्रित किया। इस पर सांसद भड़क गए और सभी को नंगा करने की बात कही। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है।

जानकारी के मुताबिक उप कृषि निदेशक ने पीएम धान्य योजना के शुभारंभ के लिए सपा सांसद को फोन किया। बातचीत के दौरान सांसद डीडी पर भड़क उठे। सवालिया लहजे में कहा ‘धन धान्य योजना आज की है। 132 करोड़ का फसल बीमा घोटाला करने के बाद धन धान्य कर रहे हो। रखो फोन...दोबारा फोन न करना।’ वायरल ऑडियो में सांसद कह रहे आरटीआई लगाई है, सभी को नंगा करूंगा। किसानों की चड्डी उतारने के बाद धन धान्य योजना ला रहे हो।

ये भी पढ़ें:अखिलेश यादव ने योगी की तुलना घुसपैठियों से की, बोले- सीएम भी उत्तराखंड से हैं

वहीं, ऑडियो वायरल होने के बाद इसे लेकर सपाई कुछ भी कहने से बच रहे हैं। वहीं, सांसद अजेंद्र कुमार से इस संबंध में बात करनी चाही गई तो प्रतिनिधि पप्पू महाराज ने फोन उठाया। वह भी कुछ कहने में बचने लगे। सिर्फ इतना ही कहा कि सांसद अजेंद्र सिंह लोधी के दिल्ली में हैं। जल्द ही ऑडियो के बारे में सांसद अपना पक्ष रखेंगे।

ऑडियो वायरल होने के बाद मची हलचल

डीडी कृषि और अजेंद्र सिंह लोधी की बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद यूपी में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। साथ ही सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग सांसद के इस बयान की निंदा कर रहे हैं तो कुछ उनके पक्ष में बयान दे रहे हैं। कुछ लोगों को कहना है कि सपा सांसद को ऐसे बयानों से बचना चाहि। खैर, अजेंद्र सिंह की ऑफिसियल बयान के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

ये भी पढ़ें:हमारी सरकार ने JPNIC बनाया, भाजपा ने इसे बर्बाद कर दिया; अखिलेश का योगी पर