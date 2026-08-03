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यूपी विधानसभा मॉनसून सत्र से पहले सपा विधायकों का प्रदर्शन, हाथ में पोस्टर-बैनर लेकर नारेबाजी

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी विधानसभा मॉनसून सत्र से पहले परिसर में सपा विधायकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। राम मंदिर दान चोरी, नीट पेपर लीक, आरक्षण सहित कई मुद्दों को लेकर नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे हैं।

यूपी विधानसभा मॉनसून सत्र से पहले सपा विधायकों का प्रदर्शन, हाथ में पोस्टर-बैनर लेकर नारेबाजी
यूपी विधानसभा मॉनसून सत्र से पहले परिसर में सपा विधायकों ने प्रदर्शन किया।

यूपी विधानमंडल का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के विधायक विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ विधायक पोस्टर-बैनर लेकर पहुंचे हैं तो कुछ विधायक दान पेटी लेकर पहुंचे हुए है। राम मंदिर दान चोरी, नीट पेपर लीक, आरक्षण सहित कई मुद्दों को लेकर नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। मॉनसून सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के निजामाबाद आजमगढ़ के विधायक आलम बदी के निधन पर शोक का प्रस्ताव रखा जाएगा। विधानसभा में 4 अगस्त को अनुपूरक बजट आएगा। सरकार कुछ जरूरी कामों के लिए अनुपूरक बजट लेकर आ रही है।

विधानमंडल का मानसून सत्र काफी छोटा होगा। प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप दुबे द्वारा 6 अगस्त तक का कार्यक्रम जारी किया गया है। सरकार अनुपूरक बजट के साथ जहां कुछ विधेयक पास कराना चाहती है, वहीं विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी और पेपर लीक मामले पर सरकार से जवाब मांगेगा। विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की है। माना जा रहा है कि सदन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा।

विधानसभा में दूसरे दिन चार अगस्त को औपचारिक काम के साथ ही अध्यादेशों को रखा जाएगा। कुछ विधेयकों का पुरस्थापन के लिए रखा जाएगा। सरकार की ओर से 12.20 बजे वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट को प्रस्तुत किया जाएगा। पांच अगस्त को विधायी कार्य होंगे। छह अगस्त को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि इसी दिन नेता सदन मुख्यमंत्री अनुपूरक बजट पर सरकार का पक्ष रखेंगे।

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विधानसभा में पहली बार वंदे मातरम् का होगा पूर्ण गायन

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सोमवार से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले रविवार को कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक की। इसमें चार दिवसीय सत्र की कार्यवाही व विधायी कार्यक्रम की रूपरेखा पर विचार-विमर्श हुआ। इस सत्र में पहली बार सदन में ‘वंदे मातरम्’ का पूर्ण गायन किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन लोकतांत्रिक विमर्श का सर्वोच्च मंच है। सभी दलों के सहयोग से सदन की कार्यवाही निर्बाध रूप से चलती है। चार दिवसीय इस विधानमंडल सत्र के दौरान अनेक महत्वपूर्ण विधायी एवं वित्तीय कार्य संपन्न किए जाएंगे। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि सदन का सुचारू संचालन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सहयोग से ही संभव है। उन्होंने कहा कि सभी दलों द्वारा सदन की कार्यवाही के शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित संचालन का आश्वासन देना लोकतांत्रिक परंपराओं को और सुदृढ़ करेगा।

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सत्र के दौरान इन मार्गों पर सामान्य वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित :

-लालबत्ती चौराहा से बन्दरियाबाग चौराहा।

•-बंदरियाबाग चौराहा से गोल्फ क्लब, पार्क रोड होते हुए सिविल अस्पताल चौराहा।

•-सिविल अस्पताल चौराहा से अटल चौक, मेफेयर तिराहा होते हुए नावेल्टी चौराहा।

•-नावेल्टी चौराहा से आईटीएमएस चौराहा होते हुए बर्लिंग्टन चौराहा।

•-बर्लिंग्टन चौराहा से सदर कैंट पुल होते हुए उदयगंज तिराहा।

•-उदयगंज तिराहा से अब्दुल हमीद चौराहा होते हुए लालबत्ती चौराहा।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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