सपा विधायक विजय सिंह गौंड़ का निधन, सोनभद्र की दुद्धी सीट से आठ बार बने MLA

संक्षेप: सपा विधायक विजय सिंह गौंड़ का निधन हो गया है। लंबी बीमारी के बाद लखनऊ के पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। सोनभद्र की दुद्धी सीट से विजय सिंह आठ बार विधानसभा पहुंचे थे।

सोनभद्र की दुद्धी विधानसभा सीट से विधायक विजय सिंह गौंड़ ने गुरुवार की दोपहर लखनऊ पीजीआई में अंतिम सांस ली। वे किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। वे दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से आठ बार विधायक रहे थे। उनके निधन की खबर से क्षेत्र में शोक व्याप्त हो गया। उनके समर्थकों, शुभचिंतकों और आम लोगों ने गहरा दु:ख व्यक्त किया है।

दुद्धी के वर्तमान विधायक विजय सिंह गौंड़ किडनी की गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। लगभग छह माह पहले पीजीआई लखनऊ से इलाज शुरू किया था। पिछले दो माह से वे पीजीआई में ही भर्ती थे। गुरुवार की दोपहर लगभग साढे़ 11 बजे पीजीआई में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से जिले के साथ ही पूरे दुद्धी क्षेत्र में शोक व्याप्त हो गया। दुद्धी विधानसभा के सपा अध्यक्ष अवधनारायण यादव ने बताया कि उनका पार्थिव शरीर शुक्रवार को दुद्धी गोड़वाना भवन पहुंचेगा। वहां पर लोगों केअंतिम दर्शन के लिए शव रखा जाएगा। इसके बाद कनहर नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

विजय सिंह गोंड का राजनीतिक करियर काफी लम्बा और विविध रहा है। उन्होंने 1980 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर पहली बार विधायक बने। इसके बाद 1985 में फिर से कांग्रेस से जीत हासिल की। 1989 में वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीते और बाद में 1991 तथा 1993 में जनता दल से विधायक रहे।