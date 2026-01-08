Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsSP MLA Vijay Singh Gond passes away; he was elected to the assembly eight times from the Dudhi constituency in Sonbhadra
सपा विधायक विजय सिंह गौंड़ का निधन, सोनभद्र की दुद्धी सीट से आठ बार बने MLA

सपा विधायक विजय सिंह गौंड़ का निधन, सोनभद्र की दुद्धी सीट से आठ बार बने MLA

संक्षेप:

सपा विधायक विजय सिंह गौंड़ का निधन हो गया है। लंबी बीमारी के बाद लखनऊ के पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। सोनभद्र की दुद्धी सीट से विजय सिंह आठ बार विधानसभा पहुंचे थे।

Jan 08, 2026 02:15 pm ISTYogesh Yadav म्योरपुर/दुद्धी, हिन्दुस्तान संवाद
share Share
Follow Us on

सोनभद्र की दुद्धी विधानसभा सीट से विधायक विजय सिंह गौंड़ ने गुरुवार की दोपहर लखनऊ पीजीआई में अंतिम सांस ली। वे किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। वे दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से आठ बार विधायक रहे थे। उनके निधन की खबर से क्षेत्र में शोक व्याप्त हो गया। उनके समर्थकों, शुभचिंतकों और आम लोगों ने गहरा दु:ख व्यक्त किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दुद्धी के वर्तमान विधायक विजय सिंह गौंड़ किडनी की गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। लगभग छह माह पहले पीजीआई लखनऊ से इलाज शुरू किया था। पिछले दो माह से वे पीजीआई में ही भर्ती थे। गुरुवार की दोपहर लगभग साढे़ 11 बजे पीजीआई में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से जिले के साथ ही पूरे दुद्धी क्षेत्र में शोक व्याप्त हो गया। दुद्धी विधानसभा के सपा अध्यक्ष अवधनारायण यादव ने बताया कि उनका पार्थिव शरीर शुक्रवार को दुद्धी गोड़वाना भवन पहुंचेगा। वहां पर लोगों केअंतिम दर्शन के लिए शव रखा जाएगा। इसके बाद कनहर नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:बेईमानी न पहले, न अब; चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव को 'भेड़िया आया' की याद दिलाई

विजय सिंह गोंड का राजनीतिक करियर काफी लम्बा और विविध रहा है। उन्होंने 1980 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर पहली बार विधायक बने। इसके बाद 1985 में फिर से कांग्रेस से जीत हासिल की। 1989 में वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीते और बाद में 1991 तथा 1993 में जनता दल से विधायक रहे।

इसके बाद समाजवादी पार्टी में शामिल होकर 1996 और 2002 के चुनाव जीते। सपा के सदस्य के रूप में उन्होंने कई बार विधायक के रूप में कार्य किया और 2003 में यूपी सरकार में राज्यमंत्री भी रहे। 2024 के उपचुनाव में वे फिर से विधायक चुने गए और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधायक रहे।