सपा विधायक राहुल शिवगणेश लोधी बाल-बाल बचे, लखनऊ से रायबरेली जाते समय गाड़ी पलटी

यूपी के रायबरेली जिले के हरचंदपुर से सपा विधायक राहुल शिवगणेश लोधी एक बड़े हादसे में बाल-बाल बच गए। सोमवार को उनकी स्कॉर्पियो की स्टीयरिंग अचानक टूट गई, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी चार बाइकों से टकराकर पलट गई। हादसा लखनऊ के निगोहां थाना क्षेत्र के मस्तीपुर में हुआ। गाड़ी में विधायक समेत तीन लोग सवार थे। गनीमत रही कि सभी लोग सुरक्षित हैं और किसी को गंभीर चोट नहीं आई। सूचना मिलने पर मौके पहुंची पुलिस ने राहत-बचाव कार्य किया और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया।

सपा विधायक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, ‘आज सुबह लखनऊ से रायबरेली जाते समय मेरी स्कॉर्पियो का स्टेयरिंग रॉड टूटने से गाड़ी पलट कर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, ईश्वर की कृपा,बड़े-बुजुर्गो के आशीर्वाद व शुभचिंतकों की दुआओं से मैं व मेरी पूरी टीम पूरी तरह से सुरक्षित है। भगवान की कृपा से इस घटना में किसी राहगीर को भी कोई चोट नही आई।’

तीर्थयात्रियों को ले जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली की ट्रक से भिड़ंत, 9 की मौत उधर, बुलंदशहर जिले में तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली और एक ट्रक की टक्कर भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। जबकि 42 हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये तथा घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं।