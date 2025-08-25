SP MLA Rahul Shivganesh Lodhi Scorpio overturned due to broken steering सपा विधायक राहुल शिवगणेश लोधी बाल-बाल बचे, लखनऊ से रायबरेली जाते समय गाड़ी पलटी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsSP MLA Rahul Shivganesh Lodhi Scorpio overturned due to broken steering

सपा विधायक राहुल शिवगणेश लोधी बाल-बाल बचे, लखनऊ से रायबरेली जाते समय गाड़ी पलटी

सपा विधायक राहुल शिवगणेश लोधी एक बड़े हादसे में बाल-बाल बच गए। सोमवार को लखनऊ में उनकी स्कॉर्पियो की स्टीयरिंग अचानक टूट गई, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी चार बाइकों से टकराकर पलट गई।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, रायबरेलीMon, 25 Aug 2025 06:42 PM
share Share
Follow Us on
सपा विधायक राहुल शिवगणेश लोधी बाल-बाल बचे, लखनऊ से रायबरेली जाते समय गाड़ी पलटी

यूपी के रायबरेली जिले के हरचंदपुर से सपा विधायक राहुल शिवगणेश लोधी एक बड़े हादसे में बाल-बाल बच गए। सोमवार को उनकी स्कॉर्पियो की स्टीयरिंग अचानक टूट गई, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी चार बाइकों से टकराकर पलट गई। हादसा लखनऊ के निगोहां थाना क्षेत्र के मस्तीपुर में हुआ। गाड़ी में विधायक समेत तीन लोग सवार थे। गनीमत रही कि सभी लोग सुरक्षित हैं और किसी को गंभीर चोट नहीं आई। सूचना मिलने पर मौके पहुंची पुलिस ने राहत-बचाव कार्य किया और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया।

सपा विधायक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, ‘आज सुबह लखनऊ से रायबरेली जाते समय मेरी स्कॉर्पियो का स्टेयरिंग रॉड टूटने से गाड़ी पलट कर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, ईश्वर की कृपा,बड़े-बुजुर्गो के आशीर्वाद व शुभचिंतकों की दुआओं से मैं व मेरी पूरी टीम पूरी तरह से सुरक्षित है। भगवान की कृपा से इस घटना में किसी राहगीर को भी कोई चोट नही आई।’

तीर्थयात्रियों को ले जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली की ट्रक से भिड़ंत, 9 की मौत

उधर, बुलंदशहर जिले में तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली और एक ट्रक की टक्कर भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। जबकि 42 हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये तथा घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि यह दुर्घटना रविवार देर रात दो बजे के बाद बुलंदशहर-अलीगढ़ सीमा पर अरनिया बाईपास के पास उस समय हुई, जब एक ट्रक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे ट्रॉली पलट गई। ट्रैक्टर-ट्रॉली में 61 लोग सवार थे, जो कासगंज जिले के रफातपुर गांव से राजस्थान के जाहर पीर में तीर्थयात्रा के लिए जा रहे थे।’

Lucknow Lucknow News Lucknow Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |