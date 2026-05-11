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सांसद अफजाल अंसारी के सामने ही योगी सरकार की तारीफ करने लगे सपा विधायक ओम प्रकाश, जानें क्या कहा

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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जीर्णोद्धार कार्यक्रम में पहुंचे सपा विधायक ने सांसद अफजाल अंसारी के सामने ही योगी सरकार की तारीफ करनी शुरू कर दी। सपा विधायक ने कहा, योगी सरकार में जो काम हुए इससे पहले किसी सरकार में नहीं किए गए।

सांसद अफजाल अंसारी के सामने ही योगी सरकार की तारीफ करने लगे सपा विधायक ओम प्रकाश, जानें क्या कहा

Ghazipur News: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने इन दिनों यूपी की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। हमीरपुर सांसद के विवादित बयानबाजी के बाद अब सपा विधायक द्वारा योगी सरकार को लेकर की गई तारीफ की इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। योगी सरकार की तारीफ भी सपा विधायक ने सपा सांसद अफजाल अंसारी के सामने ही है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल गाजीपुर जिले के दिलदारनगर क्षेत्र स्थित एसकेबीएम कॉलेज में जीर्णोद्धार कार्यक्रम का आयोजन था।

कार्यक्रम में जमानिया से सपा के विधायक ओम प्रकाश सिंह और सपा सांसद अफजाल अंसारी भी पहुंचे थे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान ही सपा विधायक योगी सरकार के कामों की तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा, यूपी सरकार द्वारा चलाई जा रही अलंकार योजना बेहद सराहनीय है और शिक्षा संस्थानों के विकास के लिए यह एक बड़ा कदम है। इससे पहले कोई भी इस तरह का काम नहीं कर पाई है। विधायक ने यह सब बातें उस समय कहीं जब सपा सांसद अफजाल अंसारी भी पास में ही मौजूद थे।

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योगी सरकार ने अच्छे से चलाई अलंकार योजना

ओम प्रकाश सिंह ने कहा, सरकार ने अलंकार योजना बहुत अच्छे तरीके से चलाई है। इस योजना की जितनी तारीफ की जाए वह काम है। उन्होंने आगे कहा, शिक्षण संस्थाओं का समाज निर्माण में बहुत बड़ा योगदान होता है और किसी भी प्रदेश का भविष्य उसके विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थिति तय होता है। ऐसे पुराने शिक्षण संस्थानों के जीर्णोद्धार की दिशा में सरकार का काम स्वागत योग्य है। सपा विधायक ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षण संस्थानों को बेहत संसाधन मिलेंगे तो वहां पढ़ने वाले छात्रों को भी गुण्वत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा, शिक्षा को लेकर इससे पहले किसी भी सरकार ने सोचा नहीं था और न ही इसको लेकर किसी ने कोई पहल की थी। वर्तमान सरकार के प्रयासों से कई पुराने कॉलेजों और विद्यालयों की दिशा बदल गई है।

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सपा सांसद ने पीएम मोदी पर की आपत्तिजनक टिप्पणी

वहीं दूसरी ओर महंगाई और स्मार्ट मीटर मामले में सरकार का विरोध करते-करते सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी के बोल बिगड़ गए। सोमवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद के बयान की निंदा करते हुए देर शाम उनका पुतला फूंका है। उधर, सांसद ने कहा कि देश मंहगाई सहित विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है। पीएम इसके जिम्मेदार हैं। मुझे अपने बयान पर कोई खेद नहीं है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इस बाबत बात करने से इनकार कर दिया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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