भाई दूज पर सपा MLA नसीम ने सतीश महाना का लिया आशीर्वाद, पति इरफान सोलंकी भी रहे साथ

संक्षेप: नसीम ने मुस्कुराते हुए कहा- भईया, भाई दूज है, मैं आपका टीका करना चाहती हूं। इस पर महाना ने हंसते हुए कहा- बहन, मैं पंजाबी खत्री हूं। हमारे यहां भाई दूज नहीं मनाई जाती, पर मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। इसके बाद उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया।

Thu, 23 Oct 2025 02:00 PMAjay Singh संवाददाता, कानपुर
यूपी की सियासत में भाई दूज पर कानपुर से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। यहां सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक नसीम सोलंकी बुधवार को पति इरफान सोलंकी के साथ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मिलने पहुंचीं थीं। इस दौरान नसीम ने महाना को दीपावली की शुभकामनाएं दीं। नसीम ने मुस्कुराते हुए कहा- भईया, कल भाई दूज है, मैं आपका टीका करना चाहती हूं।

इस पर महाना ने हंसते हुए कहा- बहन, मैं पंजाबी खत्री हूं। हमारे यहां भाई दूज नहीं मनाई जाती, पर मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। इसके बाद उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद नसीम और इरफान ने भाजपा सांसद रमेश अवस्थी से भी मुलाकात की। उन्हें भी दीपावली की शुभकामनाएं दीं।

बता दें कि नसीम सोलंकी के पति इरफान सोलंकी कानपुर की सीसामऊ सीट से ही विधायक रह चुके हैं। वह हाल ही में जमानत पर महराजगंज जेल से रिहा हुए हैं। बताया जा रहा है कि नसीम सोलंकी ने विधानसभा अध्यक्ष से अपने पति की सुरक्षा को लेकर बात की। नसीम और इरफान सोलंकी ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के अलावा भाजपा के सांसद रमेश अवस्थी से भी मुलाकात की। दोनों ने अवस्थी को दिवाली की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान सांसद ने भी उन्हें (नसीम सोलंकी को) सीसामऊ सीट से जीत की बधाई दी।

नसीम ने पिछले साल मंदिर में जलाए थे दीप

बता दें कि नसीम सोलंकी ने 2024 में दिवाली पर वन खंडेश्वर मंदिर में दीप जलाए थे। इसे लेकर कानपुर की विवाद खड़ा हो गया था। पुजारियों ने मंदिर का शुद्धिकरण कराया था। तब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी कर दिया था।

Ajay Singh

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
