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अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत पर आपत्तिजनक पोस्ट पर फंसे सपा विधायक, पुलिस ने दर्ज किया केस

Dinesh Rathour प्रतापगढ़, भाषा
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भाजपा सांसद कंगना रनौत को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने सपा विधायक के खिलाफ केस दर्ज किया है। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष की शिकायत पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। 

अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत पर आपत्तिजनक पोस्ट पर फंसे सपा विधायक, पुलिस ने दर्ज किया केस

Pratapgarh News: भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सपा के विधायक बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने सपा विधायक पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई है। साइबर पुलिस थाना प्रभारी राजीव कुमार तिवारी ने कहा कि रानीगंज के सपा विधायक राकेश कुमार वर्मा का कथित तौर पर सोशल मीडिया पर रनौत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का एक वीडियो वायरल हुआ था।

उन्होंने बताया कि वीडियो के आधार पर भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अंशुमान सिंह ने शिकायत देकर आरोप लगाया कि सपा विधायक ने महिला सांसद के खिलाफ अनुचित टिप्पणी की है। पुलिस ने वर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 352 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों सहित संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की।

फेसबुक पोस्ट पर क्या की गई थी टिप्पणी

विधायक डॉ. आरके वर्मा ने फेसबुक पर की गई पोस्ट में कहा था कि 'कंगना मैडम बच के रखना पूरा होस, कहीं आपकी जगह न हथिया ले सायोनी घोष' फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कंगना रनौत और सायोनी घोष की फोटो के साथ की गई पोस्ट को लेकर तमाम लोगों ने आपत्ति जताई है।

भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अंशुमान सिंह की ओर से साइबर थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर में कहा गया है कि विधायक डा. वर्मा की पोस्ट अपमानजनक, अशोभनीय और महिला सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली है। इससे महिलाओं की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंची है। जनप्रतिनिधि की ओर से सार्वजनिक मंच पर इस तरह की टिप्पणी किए जाने से सामाजिक सौहार्द्र प्रभावित होता है। पोस्ट की भाषा शालीनता लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादा के विपरीत है। पुलिस ने अंशुमान सिंह की तहरीर पर मामले में भारतीय न्याय संहिता 352 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 67 के खिलाफ केस दर्ज किया है।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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