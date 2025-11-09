पाकिस्तान न बनता तो मुसलमानों की संख्या बराबर होती और हम भी होते PM दावेदार: सपा विधायक

संक्षेप: संभल के सदर विधायक नवाब इकबाल महमूद ने कहा है कि अगर पाकिस्तान न बना होता तो मुसलमानों की संख्या बराबर होती और वह भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार होते। सपा विधायक के इस बयान के बाद से सियासी हलचल बढ़ गई है।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और संभल के सदर विधायक नवाब इकबाल महमूद ने मुसलमानों को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है जिससे सियासी हलचल मच गई है। दरअसल, उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान न बना होता तो मुसलमानों की संख्या बराबर होती और वह भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार होते।

सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुने गए भारतीय मूल के ममदानी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह न केवल गौरव की बात है, बल्कि यह साबित करता है कि भारतवंशी और मुसलमान दोनों ही काबिलियत और मेहनत के दम पर किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। शनिवार को थाना रायसत्ती क्षेत्र स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक महमूद ने कहा कि भारतीय मूल के व्यक्ति का अमेरिका जैसे देश में मेयर बनना अपने आप में देश का सम्मान बढ़ाने वाली बात है। मुसलमानों की आबादी वहां एक प्रतिशत से भी कम है, इसके बावजूद ममदानी ने डोनाल्ड ट्रंप की इच्छा के विरुद्ध जीत हासिल की। यह उनकी काबिलियत का प्रमाण है।