बाल-बाल बचीं सपा MLA इंद्राणी वर्मा, नीलगाय से टक्कर में कार के परखच्चे उड़े

सपा विधायक इंद्राणी वर्मा रविवार को बाल-बाल बच गईं। बहराइच से लखनऊ जाते समय उनकी कार एक नीलगाय से टकरा गई। इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए लेकिन गनीमत रही कि इंद्राणी वर्मा और अन्य लोग बाल-बाल बच गए। बताया जा रहा है कि रफ्तार कम होने के चलते जान का नुकसान बच गया।

कल यानी तीन अगस्त से उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। इसके एक दिन पहले यानी रविवार को श्रावस्ती जिले की भिनगा विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक इंद्राणी वर्मा की जान बाल-बाल बच गई। बहराइच से लखनऊ जाते समय उनकी कार भीषण हादसे की शिकार हो गई। विधायक की कार एक नील गाय से टकरा गई। इस टक्कर में विधायक की कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। गनीमत रही कि इस हादसे में विधायक इंद्राणी वर्मा और कार में सवार अन्य सभी लोग सुरक्षित रहे। हालांकि कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं।

घटना, रविवार की सुबह बहराइच-लखनऊ राजमार्ग पर कैसरगंज क्षेत्र में हुई। बताया रहा है कि विधायक की सामान्य गति से कार आगे बढ़ रही थी तभी अचानक से एक नीलगाय सामने आ गई। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि कार के ड्राइवर को संभलने का मौका ही नहीं मिला। कार नीलगाय से टकरा गई। हालांकि कार की रफ्तार कम होने के चलते लोगों जान बच गई। फिर भी इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। कार की हालत को देखकर लोगों को कोई बड़ा नुकसान न होने पर हैरत हो रही है।

काफी तेज हुई टक्कर टक्कर काफी तेज थी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कार की रफ्तार नियंत्रित होने के कारण बड़ा हादसा टल गया। हादसे के समय कार में विधायक के साथ अन्य लोग भी सवार थे। सभी को मामूली चोटें आई हैं। किसी को गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा है।

दूसरी कार से लखनऊ रवाना हुईं विधायक इस हादसे की सूचना मिलते ही एपीएक्स इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक मशकूर हबीब ने विधायक इंद्राणी वर्मा के लिए तुरंत दूसरी कार की व्यवस्था की। इसके बाद विधायक दूसरी गाड़ी से लखनऊ के लिए रवाना हो गईं।