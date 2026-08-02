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बाल-बाल बचीं सपा MLA इंद्राणी वर्मा, नीलगाय से टक्कर में कार के परखच्चे उड़े

By Ajay Singh
संवाददाता, बहराइच
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सपा विधायक इंद्राणी वर्मा रविवार को बाल-बाल बच गईं। बहराइच से लखनऊ जाते समय उनकी कार एक नीलगाय से टकरा गई। इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए लेकिन गनीमत रही कि इंद्राणी वर्मा और अन्य लोग बाल-बाल बच गए। बताया जा रहा है कि रफ्तार कम होने के चलते जान का नुकसान बच गया।

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बाल-बाल बचीं सपा MLA इंद्राणी वर्मा, नीलगाय से टक्कर में कार के परखच्चे उड़े

कल यानी तीन अगस्त से उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। इसके एक दिन पहले यानी रविवार को श्रावस्ती जिले की भिनगा विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक इंद्राणी वर्मा की जान बाल-बाल बच गई। बहराइच से लखनऊ जाते समय उनकी कार भीषण हादसे की शिकार हो गई। विधायक की कार एक नील गाय से टकरा गई। इस टक्कर में विधायक की कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। गनीमत रही कि इस हादसे में विधायक इंद्राणी वर्मा और कार में सवार अन्य सभी लोग सुरक्षित रहे। हालांकि कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं।

घटना, रविवार की सुबह बहराइच-लखनऊ राजमार्ग पर कैसरगंज क्षेत्र में हुई। बताया रहा है कि विधायक की सामान्य गति से कार आगे बढ़ रही थी तभी अचानक से एक नीलगाय सामने आ गई। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि कार के ड्राइवर को संभलने का मौका ही नहीं मिला। कार नीलगाय से टकरा गई। हालांकि कार की रफ्तार कम होने के चलते लोगों जान बच गई। फिर भी इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। कार की हालत को देखकर लोगों को कोई बड़ा नुकसान न होने पर हैरत हो रही है।

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काफी तेज हुई टक्कर

टक्कर काफी तेज थी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कार की रफ्तार नियंत्रित होने के कारण बड़ा हादसा टल गया। हादसे के समय कार में विधायक के साथ अन्य लोग भी सवार थे। सभी को मामूली चोटें आई हैं। किसी को गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा है।

दूसरी कार से लखनऊ रवाना हुईं विधायक

इस हादसे की सूचना मिलते ही एपीएक्स इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक मशकूर हबीब ने विधायक इंद्राणी वर्मा के लिए तुरंत दूसरी कार की व्यवस्था की। इसके बाद विधायक दूसरी गाड़ी से लखनऊ के लिए रवाना हो गईं।

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हाल में खेतों में काम करते हुए तस्वीरें हुई थीं वायरल

श्रावस्ती जिले की भिनगा सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक इंद्राणी वर्मा अक्सर सड़क से सदन तक जनता के मु्द्दे उठाती नजर आती हैं। हाल में इंद्राणी वर्मा फुर्सत के पलों में खेतों में काम करती हुई दिखी थीं। धान की रोपाई करते उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं। इन तस्वीरों पर सोशल मीडिया पर यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे थे। तब इंद्राणी वर्मा ने जानकारी दी थी कि वह अपने खेतों में धान रोपाई का काम कर रही थीं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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