सरकारी बैठक में इमरान मसूद से भिड़ गए सपा विधायक, हतप्रभ देखती रह गईं इकरा हसन

इंडिया गठबंधन के साथी सपा विधायक आशु मलिक और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद दिशा की सरकारी बैठक में ही एक दूसरे से भिड़ गए। इस दौरान बगल में बैठी सपा सांसद इकरा हसन हतप्रभ नजर आईं।

इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्ते एक बार फिर सहारनपुर में तल्ख नजर आए। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी 'दिशा' (DISHA) की बैठक में अधिकारियों और अन्य जनप्रतिनिधियों के सामने ही सपा के विधायक आशु मलिक और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भिड़ गए। दोनों में तीखी नोकझोंक से बगल में बैठी सपा सांसद इकरा हसन भी असहज और हतप्रभ दिखाई दीं। हालांकि उन्होंने किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया। एक ही गठबंधन के दो नेताओं के बीच इस तरह से विवाद का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है।

दरअसल बैठक में सपा विधायक आशु मलिक जनता से जुड़ी समस्याओं को उठाने की बात कह रहे थे। इस पर इमरान मसूद ने आपत्ति जताई। उन्होंने मलिक से कहा कि वे दूसरों को बोलने ही नहीं दे रहे हैं। इस पर मलिक ने नाराजगी जताई और कहा कि जनता से जुड़े सवाल तो उठाए ही जाएंगे। इसके बाद सांसद और विधायक के बीच विवाद शुरू हो गया।

एक दूसरे पर छोड़े गए तीखे बाण बैठक की अध्यक्षता इमरान मसूद कर रहे थे। जब मलिक ने सवाल उठाया तो मसूद ने आपत्ति की। इस पर मलिक ने कहा कि सवाल मेरा है, जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। इस पर मसूद ने कहा कि आप चेयर की अनुमति लेकर सवाल उठाएं। इस पर मलिक ने भी पलटकर कहा कि यह मीटिंग है कोई आधिकारिक रैली नहीं है। इस पर मसूद गर्म हो गए। उन्होंने कहा कि मीटिंग नियम से चलेगी, चेयर की अनुमति के बिना नहीं चलेगी। कभी पहले बोलने तो कभी लो आप ही बोल लो जैसे तीखे बाण भी छोड़े जाते रहे।

विधायक आशु मलिक ने क्या बताया विधायक आशु मलिक ने बताया कि मामला अनुपूरक सवाल उठाने को लेकर था। जब विषय आएगा तभी अनुपूरक सवाल पूछा जाएगा लेकिन सांसद चाहते थे कि एक बार में ही सब बोल लें। कहा कि कैंसर जांच के साथ खाताखेड़ी सड़क का मामला था। कहा कि सड़क, खाताखेड़ी की समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। नगर निगम लोगों से कमर्शियल टैक्स भी वसूल रहा है। कहा मेयर ने भी प्रस्ताव की तस्दीक की है। वैसे भी खाताखेड़ी को नजअंदाज कर स्मार्ट सिटी की कल्पना बेमानी है।