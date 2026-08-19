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सरकारी बैठक में इमरान मसूद से भिड़ गए सपा विधायक, हतप्रभ देखती रह गईं इकरा हसन

By Yogesh Yadav
लाइव हिन्दुस्तान
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इंडिया गठबंधन के साथी सपा विधायक आशु मलिक और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद दिशा की सरकारी बैठक में ही एक दूसरे से भिड़ गए। इस दौरान बगल में बैठी सपा सांसद इकरा हसन हतप्रभ नजर आईं।

इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्ते एक बार फिर सहारनपुर में तल्ख नजर आए। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी 'दिशा' (DISHA) की बैठक में अधिकारियों और अन्य जनप्रतिनिधियों के सामने ही सपा के विधायक आशु मलिक और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भिड़ गए। दोनों में तीखी नोकझोंक से बगल में बैठी सपा सांसद इकरा हसन भी असहज और हतप्रभ दिखाई दीं। हालांकि उन्होंने किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया। एक ही गठबंधन के दो नेताओं के बीच इस तरह से विवाद का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है।

दरअसल बैठक में सपा विधायक आशु मलिक जनता से जुड़ी समस्याओं को उठाने की बात कह रहे थे। इस पर इमरान मसूद ने आपत्ति जताई। उन्होंने मलिक से कहा कि वे दूसरों को बोलने ही नहीं दे रहे हैं। इस पर मलिक ने नाराजगी जताई और कहा कि जनता से जुड़े सवाल तो उठाए ही जाएंगे। इसके बाद सांसद और विधायक के बीच विवाद शुरू हो गया।

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एक दूसरे पर छोड़े गए तीखे बाण

बैठक की अध्यक्षता इमरान मसूद कर रहे थे। जब मलिक ने सवाल उठाया तो मसूद ने आपत्ति की। इस पर मलिक ने कहा कि सवाल मेरा है, जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। इस पर मसूद ने कहा कि आप चेयर की अनुमति लेकर सवाल उठाएं। इस पर मलिक ने भी पलटकर कहा कि यह मीटिंग है कोई आधिकारिक रैली नहीं है। इस पर मसूद गर्म हो गए। उन्होंने कहा कि मीटिंग नियम से चलेगी, चेयर की अनुमति के बिना नहीं चलेगी। कभी पहले बोलने तो कभी लो आप ही बोल लो जैसे तीखे बाण भी छोड़े जाते रहे।

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विधायक आशु मलिक ने क्या बताया

विधायक आशु मलिक ने बताया कि मामला अनुपूरक सवाल उठाने को लेकर था। जब विषय आएगा तभी अनुपूरक सवाल पूछा जाएगा लेकिन सांसद चाहते थे कि एक बार में ही सब बोल लें। कहा कि कैंसर जांच के साथ खाताखेड़ी सड़क का मामला था। कहा कि सड़क, खाताखेड़ी की समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। नगर निगम लोगों से कमर्शियल टैक्स भी वसूल रहा है। कहा मेयर ने भी प्रस्ताव की तस्दीक की है। वैसे भी खाताखेड़ी को नजअंदाज कर स्मार्ट सिटी की कल्पना बेमानी है।

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इमरान मसूद पहले भी सपा के खिलाफ रहे मुखर

सपा और कांग्रेस के गठबंधन के बावजूद इमरान मसूद लगातार अपनी ही सहयोगी पार्टी पर हमलावर रहे हैं। उनके ऐसे बयान अक्सर आ जाते हैं जिनका जवाब देना सपा को भी मुश्किल में डाल देता है। कई बार ऐसा लगता है कि इमरान मसूद सपा के साथ गठबंधन के पक्ष में ही नहीं हैं।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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