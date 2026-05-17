कड़ी धूप में नंगे पांव, तन पर अंगोछा डाल निकले सपा विधायक; भाजपा बोली- ड्रामेबाज नेता, जानें वजह

सपा विधायक अमिताभ बाजपेई अपने संकल्प के तहत शनिवार को कड़ी धूप में नंगे पैर और सिर्फ अंगौछा डालकर कार्यक्रमों में शामिल हुए। लोगों ने उन्हें धूप में न चलने की सलाह दी, लेकिन वह नहीं माने। परमट स्कूल का काम शुरू न होने पर उन्होंने यह संकल्प लिया है

कानपुर के आर्यनगर से समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेई अपने संकल्प के मुताबिक शनिवार को कड़ी धूप में भी नंगे पैर और तन पर अंगौछा डालकर निकले। लोगों ने धूप में इस तरह न चलने की अपील की लेकिन वह नहीं माने। शनिवार को दिनभर में आठ कार्यक्रमों में शामिल हुए। हटिया में उन्हें गमछा भेंटकर उनके संकल्प का समर्थन किया गया। सपा के प्रतिनिधिमंडल के साथ चकरपुर फल सब्जी मंडी में जली दुकानों का हाल देखने पहुंचे। अमिताभ ने परमट स्कूल जाने से रोके जाने पर शुक्रवार को घर में ही वर्चुअल शिलान्यास किया था। संकल्प लिया था कि जब तक स्कूल का काम शुरू नहीं कराया जाएगा, तब तक वह नंगे पैर रहेंगे और सिर्फ बनियान या अंगवस्त्र डालकर रहेंगे।

अमिताभ बाजपेई ने बताया कि प्रशासन ने गैर लोकतांत्रिक और असंवैधानिक तरीके से स्कूल में शिलान्यास करने से रोका। यूपीएसआईसी रिपोर्ट दे रहा है कि जगह चिन्हित नहीं है कि कहां सांसद का काम होगा और कहां मेरी निधि का काम होगा। सांसद निधि से बाउंड्रीवाल का काम होना है और अभी एस्टीमेट भी पास नहीं है इसलिए यूपीएसआईसी की आपत्ति निराधार है। अमिताभ ने कहा कि हम लोग गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह करते हैं और खुद को कष्ट देते हैं। खुद को कष्ट देने पर प्रशासन सुने या न सुने, ईश्वर जरूर सुनेंगे।

ड्रामा है, पहले बिना पानी के पूल में तैरे, अब नंगे पैर भाजपा नेता सुरेश अवस्थी ने बताया कि अमिताभ वाजपेयी ड्रामेबाज नेता हैं। भ्रष्टाचार में संलिप्त और शिक्षा के मंदिर में पार्टी दफ्तर खोलने के चक्कर में जो सपना संजोया था, वह पूरा नहीं हुआ है। इस बात का संकल्प ले लिया है कि शिक्षा के मंदिर में सपा या विधायक का दफ्तर नहीं खोलने देंगे। वहभाजपा एमएलसी सलिल विश्नोई ने कहा कि कानपुर में अब राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि जूता-चप्पल दिखाए जाने लगे हैं। सुरेश अवस्थी और अमिताभ वाजपेयी दोनों ने ही ऐसा काम किया है, जिसने इस धरा की राजनीति का स्तर नीचे गिरा दिया है। मामला कुछ भी होता पर बात में संयम होना चाहिए था।