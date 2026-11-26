सपा सरकार बनने पर माफियागिरी बर्दाश्त नहीं करेंगे, सीधा जेल भेजेंगे: अखिलेश यादव
मेनिफेस्टो पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि किसी भी कीमत पर कोई भी गुंडागर्दी, माफियागिरी, जमीन पर कब्जे, महिलाओं के प्रति अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपराधी किसी भी जाति, धर्म या किसी भी पार्टी का क्यों न हो, उसे सीधा जेल भेजेंगे।
यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी (SP) ने गुरुवार को घोषणापत्र (मेनिफेस्टो) जारी कर दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रोजगार, शिक्षा, किसानों समेत तमाम मुद्दों पर बड़े-बड़े वादे किए हैं। साथ ही, उन्होंने साफ किया कि अगले साल सपा सरकार बनने पर गुंडागर्दी-माफियागिरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपराधी को सीधा जेल भेजेंगे।
मेनिफेस्टो में कानून व्यवस्था पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा, ''किसी भी कीमत पर कोई भी गुंडागर्दी, माफियागिरी, जमीन पर कब्जे, महिलाओं के प्रति अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपराधी किसी भी जाति, धर्म या किसी भी पार्टी का क्यों न हो, उसे सीधा जेल भेजेंगे।''
समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में महिला सुरक्षा पर काफी ध्यान दिया गया है। 1090 और डायल-112 व्यवस्था को मजबूत करने, महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर सख्त कार्रवाई और समान अवसर उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। कानून व्यवस्था के तहत संगठित अपराध, जातीय और धार्मिक हिंसा तथा महिलाओं एवं दलितों के खिलाफ गंभीर अपराधों पर शून्य सहनशीलता की नीति अपनाने का संकल्प जताया गया है। साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए सभी जिलों में साइबर इकाइयां स्थापित करने का भी वादा किया गया है।
वहीं, आशा, आंगनबाड़ी, नर्सिंग स्टाफ, संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए भी सम्मानजनक वेतन, समायोजन, सामाजिक सुरक्षा और सबसे बड़ा वादा- पुरानी पेंशन बहाली का वादा किया गया है। कानून-व्यवस्था पर हाईटेक प्लान बनाने का वादा किया गया है । पुलिस को एआई, बॉडी-कैम, सीसीटीवी, फोरेंसिक लैब और डेटा से लैस करने, पुलिस को राजनीतिक और जातिगत दबाव से मुक्त करने की बात।
कानून व्यवस्था पर सपा को घेरती रही है भाजपा
गौरतलब है कि भाजपा की यूपी सरकार समाजवादी पार्टी पर कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधती रही है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सपा शासनकाल में 'एक जिला, एक माफिया' की स्थिति थी। उन्होंने आरोप लगाया कि माफिया को राजनीतिक संरक्षण मिलता था और बेटियां सुरक्षित नहीं थीं। योगी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उसके शासनकाल में हर मुन्नाभाई को चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिल जाता था। उन्होंने दंगों, कर्फ्यू और अपराध को सपा शासन की पहचान बताया। भाजपा ने अतीक अहमद को सपा का पाला-पोसा माफिया बताया था।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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