2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपना मेनिफेस्टो जारी कर दिया है। इस मेनिफेस्टो में युवाओं, महिलाओं और किसानों को लेकर कई लुभावने वादे किए गए हैं।

Samajwadi Party Manifesto: यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने गुरुवार को सपा का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 2027 में होने वाले चुनाव को लेकर जारी किए गए सपा के इस मेनिफेस्टो में अखिलेश ने महिलाओं के लिए मुफ्त इलाज देने का वादा किया। साथ ही युवाओं और किसानों को लेकर नए वादे किए गए हैं। इनमें बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों को किसान पेंशन के तहत सालाना 40 हजार रुपये , किसान को प्राकृतिक अभाव के समय सहायता के लिए फरमा फंड बनाने का वादा भी शामिल है।

घोषणापत्र के खास-खास युवा एवं रोजगारः-सपा के युवाओं के उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करेगी। सभी को शिक्षा का समान अवसर दिया जाएगा। पीडीए और गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। विशेष शिक्षा नीति लाएंगे। 2. सभी सरकारी नौकरी की रिक्तियां भरी जाएं। पेपर लीक के लिए मंत्री व अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

3. सरकारी नियुक्ति के लिए समय पर नियुक्तियां होंगी।

4. तीन व छह माह में परीक्षाएं कराई जाएंगी। परीक्षा में किसी भी तरह की अनियमितता को टालरेट नहीं करेंगे।

5. विशेष तौर पर कौशल विकास की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

6. प्रति माह 5000 रुपये पोषण भत्ता दिया जाएगा।

7. पांच साल में 25 लाख नौकरियां देंगे।

8. तीन करोड़ रोजगार उपलब्ध कराएंगे।

9. आवासीय छात्रावास बनाएंगे।

10. शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम लाया जाएगा।

11. शिक्षा को चौपट कर दिया है। विवि में मनमानी चल रही है।

12. प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। राज्य शिक्षा नीति लाएगी। सभी को शिक्षा देंगे।

13. 26 हजार प्राथमिक विद्यालय पुनः खोले जाएंगे।

14. बारहवीं छात्र-छात्राओं को लैपटाप दिया जाएगा। इस समय की टैबलेट योजना खत्म करेंगे।

15. पीडीए अपनी सरकार बनाकर सामाजिक

16. जातिगत जनगणना प्रदेश में शुरू करेगी। उसी के अनुरूप उनकी सुरक्षा की जाएगी।

17. महिलाओं और मुसलमानों के प्रति जघन्य अपराध के प्रति जीरो टालरेंस।

18. पीडीए व गरीब के लिए समाजवादी कैंटीन खोलेंगे, 5 रुपये की थाली देंगे।

19. बुजुर्ज महिलाओं को 40 हजार रुपये सालाना दिया जाएगा, पेंशन के माध्यम से देंगे।

20. बुजुर्ग कारीगरों को 40 हजार रुपये सालाना दिया जाएगा।

21. वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्ध आश्रम व क्लब बनाए जाएंगे।

22. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दलित विकास बोर्ड बनेगा।

23. पचास करोड़ तक के ठेके में पीडीए को 50 फीसदी आरक्षण।

24. न्यूनतम समर्थन मूल्य की लीगल गारंटी देंगे।

25. आलू टमाटर व प्याज के लिए सरकार मूल्य क्षतिपूर्ति व्यवस्था देगी।

26. ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 लाख करोड़ की व्यवस्था करेंगेष

27. किसानों की ऋण माफी होगी।

28. 15000 करोड़ का फंड बनाकर गन्ना किसानों का फंड 24 घंटे में देंगे।

29. हर वर्ष गन्ना मूल्य बढ़ाएंगे।

30. महिलाओं के लिए अलग से योजनाएं लाएंगे।

31. आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ताओं के लिए योजनाएं।

32. विशिष्ठ योगदान देने के लिए यशभारती सम्मान शुरू करेंगे।

33. भाईचारा गंगा-जमुनी तहजीब वाले बंधु राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करेंगे।

34. जेन-जी और जेन अल्फा के लिए घोषणापत्र में वादे किए गए।

35. सरकारी अस्पताल को उपचार की जरूरत है।

36. किसान पेंशन बुजुर्ग महिलाओं पुरुषों और दिनों के लिए चालीस हज़ार रुपए हर साल देने की व्यवस्था

37. किसान को प्राकृतिक अभाव के समय आपका सहायता के लिए फ़रमा फण्ड बनाए जाएगा