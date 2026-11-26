SP Manifesto 2027: यूपी में सरकार बनी तो क्या-क्या देगी सपा, अखिलेश ने किए कई नए वादे
2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपना मेनिफेस्टो जारी कर दिया है। इस मेनिफेस्टो में युवाओं, महिलाओं और किसानों को लेकर कई लुभावने वादे किए गए हैं।
Samajwadi Party Manifesto: यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने गुरुवार को सपा का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 2027 में होने वाले चुनाव को लेकर जारी किए गए सपा के इस मेनिफेस्टो में अखिलेश ने महिलाओं के लिए मुफ्त इलाज देने का वादा किया। साथ ही युवाओं और किसानों को लेकर नए वादे किए गए हैं। इनमें बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों को किसान पेंशन के तहत सालाना 40 हजार रुपये , किसान को प्राकृतिक अभाव के समय सहायता के लिए फरमा फंड बनाने का वादा भी शामिल है।
घोषणापत्र के खास-खास
- युवा एवं रोजगारः-सपा के युवाओं के उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करेगी। सभी को शिक्षा का समान अवसर दिया जाएगा। पीडीए और गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। विशेष शिक्षा नीति लाएंगे।
2. सभी सरकारी नौकरी की रिक्तियां भरी जाएं। पेपर लीक के लिए मंत्री व अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
3. सरकारी नियुक्ति के लिए समय पर नियुक्तियां होंगी।
4. तीन व छह माह में परीक्षाएं कराई जाएंगी। परीक्षा में किसी भी तरह की अनियमितता को टालरेट नहीं करेंगे।
5. विशेष तौर पर कौशल विकास की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
6. प्रति माह 5000 रुपये पोषण भत्ता दिया जाएगा।
7. पांच साल में 25 लाख नौकरियां देंगे।
8. तीन करोड़ रोजगार उपलब्ध कराएंगे।
9. आवासीय छात्रावास बनाएंगे।
10. शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम लाया जाएगा।
11. शिक्षा को चौपट कर दिया है। विवि में मनमानी चल रही है।
12. प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। राज्य शिक्षा नीति लाएगी। सभी को शिक्षा देंगे।
13. 26 हजार प्राथमिक विद्यालय पुनः खोले जाएंगे।
14. बारहवीं छात्र-छात्राओं को लैपटाप दिया जाएगा। इस समय की टैबलेट योजना खत्म करेंगे।
15. पीडीए अपनी सरकार बनाकर सामाजिक
16. जातिगत जनगणना प्रदेश में शुरू करेगी। उसी के अनुरूप उनकी सुरक्षा की जाएगी।
17. महिलाओं और मुसलमानों के प्रति जघन्य अपराध के प्रति जीरो टालरेंस।
18. पीडीए व गरीब के लिए समाजवादी कैंटीन खोलेंगे, 5 रुपये की थाली देंगे।
19. बुजुर्ज महिलाओं को 40 हजार रुपये सालाना दिया जाएगा, पेंशन के माध्यम से देंगे।
20. बुजुर्ग कारीगरों को 40 हजार रुपये सालाना दिया जाएगा।
21. वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्ध आश्रम व क्लब बनाए जाएंगे।
22. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दलित विकास बोर्ड बनेगा।
23. पचास करोड़ तक के ठेके में पीडीए को 50 फीसदी आरक्षण।
24. न्यूनतम समर्थन मूल्य की लीगल गारंटी देंगे।
25. आलू टमाटर व प्याज के लिए सरकार मूल्य क्षतिपूर्ति व्यवस्था देगी।
26. ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 लाख करोड़ की व्यवस्था करेंगेष
27. किसानों की ऋण माफी होगी।
28. 15000 करोड़ का फंड बनाकर गन्ना किसानों का फंड 24 घंटे में देंगे।
29. हर वर्ष गन्ना मूल्य बढ़ाएंगे।
30. महिलाओं के लिए अलग से योजनाएं लाएंगे।
31. आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ताओं के लिए योजनाएं।
32. विशिष्ठ योगदान देने के लिए यशभारती सम्मान शुरू करेंगे।
33. भाईचारा गंगा-जमुनी तहजीब वाले बंधु राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करेंगे।
34. जेन-जी और जेन अल्फा के लिए घोषणापत्र में वादे किए गए।
35. सरकारी अस्पताल को उपचार की जरूरत है।
36. किसान पेंशन बुजुर्ग महिलाओं पुरुषों और दिनों के लिए चालीस हज़ार रुपए हर साल देने की व्यवस्था
37. किसान को प्राकृतिक अभाव के समय आपका सहायता के लिए फ़रमा फण्ड बनाए जाएगा
सपा ने जो मेनिफेस्टो लागू किया, उसे पूरा भी किया
सपा का घोषणापत्र जारी होने से पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी ने जो भी मैनिफेस्टो बनाया है सरकार बनने पर उसे लागू किया है, जहाँ हम लोग बैठे हुए है ये भी सपा सरकार की देन है। उन्होंने कहा, जो हमारे घोषणा पत्र में शामिल नहीं था, उस पर भी काम किया। हमने कहा था मेदांता बनाएंगे, उसे बनवाया। वार्ड क्लास का स्टेडियम इकाना लखनऊ में बनवाया, एचसीएल भी लखनऊ में आता वो भी सपा सरकार की देन है। यूपी में सबसे पहले किसी को बुलाया था तो वो शिव नाडर थे। रिवर फ्रंट, लूलू माल ये सब मैनिफेस्टो का पार्ट नहीं था लेकिन बना। भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश ने कहा, 10 सालों में अच्छे दिन तो नहीं आए लेकिन बुरे दिन जाने वाले हैं। वो भी ये जान चुके है, इसीलिए संविधान दिवस और हम घोषणा पत्र जारी जारी कर रहे है। उन्होंने कहा, आज संविधान दिवस और संकल्प लेते है कि जो वादा करते है कि संविधान बदलने नहीं देंगे। ये तय है की संविधान से हमारा देश से चलेगा। हम लोग हैं जो भेदभाव मिटना चाटे है बंधु राष्ट्र बनना चाहते है, हम सभी पीडीए के लोग एक साथ आ चुके हैं। ये दरार वादी का मंसूबा सफल नहीं होगा। पीडीए ये समझ गया है की सरकार में ही भला हो सकता है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।