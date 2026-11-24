सीट शेयरिंग पर कांग्रेस से बातचीत के लिए बनी कमेटी में पीडीए के 'डी' के रूप में अब अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद भी शामिल हो गए हैं। अभी तक सपा की चार सदस्यीय कमेटी में दो 'पी' रामगोपाल यादव और दो ए' इकरा हसन और राजीव राय ही थे।

यूपी विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस से बातचीत के दूसरे दौर से ठीक पहले सपा ने बड़ां दांव खेला है। सपा की कमेटी में अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद को भी शामिल कर लिया गया है। सोमवार को पहले दौर की बातचीत में तीन कैटेगरी में सीटों को बांटा गया था और 'A' कैटेगरी की सीट पर बातचीत हुई थी। आज 'B' और 'C' कैटेगरी की सीटों पर मंथन होना है। इन सीटों में सुरक्षित सीटें बड़ी संख्या में हैं। ऐसे में मंथन से ठीक पहले सपा के इस कदम को कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने और दलित समीकरणों के आधार पर सीटों की सौदेबाजी मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।

दरअसल बातचीत के लिए सपा की तरफ से बनाई गई चार सदस्यीय कमेटी में अभी तक पीडीए का पी और ए तो शामिल थे लेकिन डी नहीं था। पी यानी पिछड़ा वर्ग से राम गोपाल यादव और श्याम लाल पाल शामिल थे। ए यानी अल्पसंख्यक और अगड़ा समाज से इकरा हसन और राजीव राय थे। अब डी यानी दलित समाज से अवधेश प्रसाद की एंट्री हो गई है।

अवधेश प्रसाद को शामिल करने के सियासी मायने सपा की कमेटी में अब तक प्रो. रामगोपाल यादव जैसे वरिष्ठ रणनीतिकार मोर्चा संभाल रहे थे, लेकिन अब इसमें अवधेश प्रसाद की एंट्री बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सियासी जानकारों के अनुसार अवधेश प्रसाद का शामिल होना पीडीए के डी की भरपाई के साथ ही तीन बड़े कारण भी हैं।

2024 के लोकसभा चुनाव में सामान्य सीट अयोध्या (फैजाबाद) से जीत दर्ज कर अवधेश प्रसाद राष्ट्रीय राजनीति में सपा के सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे हैं। पहले दौर की बैठक में भी सपा ने कांग्रेस से साफ कहा था कि सीट मांगने से पहले जिताऊ प्रत्याशियों के नाम बताए जाए। अवधेश प्रसाद की मौजूदगी के जरिए सपा यह संदेश देना चाहती है कि टिकट बंटवारे का एकमात्र आधार 'जिताऊ समीकरण' ही होगा।

सुरक्षित सीटों पर सपा की मजबूत दावेदारी 'B' और 'C' श्रेणी की सीटों में बड़ी संख्या अनुसूचित जाति (SC) के लिए सुरक्षित सीटों की है। कांग्रेस भी दलित वोट बैंक के सहारे सुरक्षित सीटों पर अधिक हिस्सेदारी मांग रही है। ऐसे में पासी समाज से आने वाले और 9 बार के विधायक रह चुके अनुभवी दलित नेता अवधेश प्रसाद को सामने रखकर सपा सुरक्षित सीटों पर कांग्रेस के दबाव को संतुलित करने की कोशिश करेगी। वह यह बताने की कोशिश करेगी कि सामान्य सीटों पर भी दलित को उतार कर चुनाव जिताया जा सकता है।

पूर्वांचल और अवध क्षेत्र के समीकरणों की समझ अवधेश प्रसाद को अवध और पूर्वांचल की एक-एक विधानसभा सीट के जातीय और जमीनी समीकरणों की गहरी समझ है। वे कांग्रेस द्वारा पेश किए जा रहे दावों की जमीनी हकीकत को आंकड़ों और अनुभव के साथ परखने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। मंगलवार को कांग्रेस के साथ दूसरे दौर की बातचीत से पहले रामगोपाल यादव के आवास पर सपा नेताओं की बैठक भी हुई। यहां पहुंचे अवधेश प्रसाद ने खुद को कमेटी में शामिल करने पर अखिलेश यादव का आभार जताया। कहा कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है। कहा कि सीट बंटवारे पर बातचीत चल रही है, जल्द ही फैसला हो जाएगा।