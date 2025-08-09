SP line hazir entire SOG team for demanding extortion money from jeweller सराफ से साढ़े तीन लाख की वसूली में पूरी SOG टीम लाइन हाजिर, पहले भी पुलिसकर्मियों पर गिर चुकी है गाज, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
सराफ से साढ़े तीन लाख की वसूली में पूरी SOG टीम लाइन हाजिर, पहले भी पुलिसकर्मियों पर गिर चुकी है गाज

कासगंज में सराफ से साढ़े तीन लाख रुपये की वसूली करने के मामले में एसओजी की पूरी टीम को एसपी ने लाइन हाजिर कर दिया है। इससे पहले इस मामले में प्रभारी और कोतवाल समेत चार पुलिसकर्मी सस्पेंड किए जा चुके हैं।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, कासगंजSat, 9 Aug 2025 09:23 PM
यूपी के कासगंज में सराफ से साढ़े तीन लाख रुपये की वसूली कर महकमे पर दाग लगाने की आरोपी एसओजी (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) टीम को एसपी ने शनिवार को लाइन हाजिर कर दिया है। इससे पहले इस मामले में प्रभारी और कोतवाल समेत चार पुलिसकर्मी सस्पेंड किए जा चुके हैं। वहीं, इस कार्रवाई से प्रशासन ने हड़कंप मच गया।

शनिवार को पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के सदस्य कांस्टेबल गिर्राज सिंह, दिनेश रावत, प्रवेंद्र सिंह, बृजमोहन, बाबू सिंह, राकेश कुमार, राहुल चौधरी और राजेश कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया। एसपी की सख्ती से हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि शिकायत की जांच पुलिस अधीक्षक ने सीओ सहावर शाहिदा नसरीन को सौंपी थी। जिस पर सीओ ने सभी विंदुओं की विस्तृत जांच की। सराफ अजय वर्मा और आरोप के घेरे में आए एसओजी के कांस्टेबल पवन कुमार व पटियाली कोतवाली में तैनात कांस्टेबल सोवरन सिंह की भूमिका सामने आई। इसके अलावा पटियाली कोतवाली प्रभारी रामवकील व एसओजी प्रभारी विनय शर्मा की भूमिका की जांच कर भी रिपोर्ट एसपी को सौंपी गई।

खाली पदों पर नए पुलिसवालों का स्थानांतरण

निलंबन की कार्रवाई से खाली पटियाली कोतवाली प्रभारी के पद पर शहर कोतवाली प्रभारी लोकेश भाटी को भेजा गया है। सहावर कोतवाली प्रभारी पद से प्रवेश राणा को कासगंज कोतवाली का प्रभारी बनाया गया है। इनके अलावा पुलिस लाइन से प्रभारी निरीक्षक चमन कुमार को सहावर का प्रभारी बनाया गया है। गोपाल सिंह को मॉनीटरिंग सेल के अलावा आईजीआरएस सेल का भी चार्ज दिया गया है।

रायबरेली में सीओ का गनर व चालक लाइन हाजिर

उधर, रायबरेली के महराजगंज सर्किल क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी के गनर और चालक के खिलाफ मिली शिकायतों की जांच के बाद दोनों को लाइन हाजिर कर दिया गया और विभागीय जांच के आदेश दिए गए है। एसपी की ओर से की गई कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

क्षेत्राधिकारी महराजगंज प्रदीप कुमार के गनर विकास और चालक संतोष यादव के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों को विभाग के अधिकारियों ने गंभीरता से लिया। इसकी जांच रिपोर्ट सीओ प्रदीप कुमार ने एसपी डॉ यशवीर सिंह को भेजी। जांच रिपोर्ट में दोषी पाए गए गनर व चालक को पुलिस अधीक्षक ने लाइन हाजिर करते हुए दोनों के खिलाफ विभागीय जांच कराए जाने के निर्देश दिए।

