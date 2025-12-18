Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsSP leader troubles increase Ayodhya administration seizes his under-construction hotel worth 14 crore
अयोध्या में सपा नेता की बढ़ी परेशानी, प्रशासन ने की 14 करोड़ के निर्माणाधीन होटल की कुर्क

संक्षेप:

अयोध्या में उपजिलाधिकारी सोहावल सविता राजपूत, क्षेत्राधिकारी अयोध्या आशुतोष तिवारी पुलिस और राजस्व टीम के साथ रानी बाजार पहुंचे। यहां होटल पर पहुंचकर करीब 14 करोड़ की लागत से बना होटल कुर्क कर डुग्गी बजवाई।

Dec 18, 2025 10:22 pm ISTDinesh Rathour भदरसा (अयोध्या)
अयोध्या के पूराकलन्दर थाना क्षेत्र के सरियावा गांव निवासी सपा नेता व जिलापंचायत ‌सदस्य मानसिंह की परेशानी बढ़ती जा रही है। गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत अवैध तरीके से अर्जित की गई सम्पत्ति पर कार्रवाई के तहत राजा मानसिंह का रानी बाजार के समीप अमौना गांव में निर्माणाधीन होटल उपजिलाधिकारी सोहावल की मौजूदगी में गुरुवार को कुर्क कर दिया गया।

करीब बारह बजे उपजिलाधिकारी सोहावल सविता राजपूत, क्षेत्राधिकारी अयोध्या आशुतोष तिवारी पुलिस और राजस्व टीम के साथ रानी बाजार पहुंचे। यहां होटल पर पहुंचकर करीब 14 करोड़ की लागत से बना होटल कुर्क कर डुग्गी बजवाई। जिला पंचायत सदस्य व सपा नेता राजा मानसिंह व उनकी पत्नी नीतू समेत आठ लोग पहले से ही जेल में बंद है, इन पर लोगों से धोखाधड़ी कर सस्ती जमीन दिलवाने के नाम पर पैसा लेने एवं गैंग बनाकर धन उगाही करने समेत कई आपराधिक मुकदमे पहले से ही दर्ज है।

उप जिलाधिकारी सोहावल सविता राजपूत ने बताया कि अभी उनकी और संपत्तियों की भी जांच की जा रही है, संपत्तियों की जांच कर उस पर भी कार्यवाही की जाएगी। मौके पर पूराकलंदर थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार शर्मा, थाना रामजन्म भूमि के प्रभारी निरीक्षक अभिमन्यु शुक्ला, निरीक्षक अपराध जितेन्द्र सिंह, उपनिरीक्षक आलोक सिंह, हेड कांस्टेबिल सत्य प्रकाश वर्मा, नवीन कुमार सहित कई थाने की‌ पुलिस मौजूद रही।

