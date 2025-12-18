नीतीश नकाब विवाद में तहरीर देने वाली सुमैया का घर से निकलना मना, पुलिस का नजरबंदी से इनकार
नीतीश नकाब विवाद में तहरीर देने वाली सुमैया का घर से निकलना मना है। लखनऊ के लालकुआं स्थित उनके आवास पर कैसरबाग पुलिस बल तैनात किया गया है। हालांकि पुलिस नजरबंदी को लेकर इनकार कर रही है।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार से जुड़े नकाब विवाद में तहरीर देने वाली सपा की नेता सुमैया राणा की सुरक्षा निगरानी बढ़ा दी गई है। उनका घर से निकलना मना हो गया है। लखनऊ के लालकुआं स्थित उनके आवास पर कैसरबाग पुलिस बल तैनात किया गया है। सुमैया राणा ने पुष्टि की है कि उनके घर के बाहर पुलिस बल तैनात है और उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। वहीं पुलिस प्रशासन हाउस अरेस्ट की बात से इनकार कर रहा है।
आपको बता दें कि दो दिन पहले सपा नेता सुमैया राणा ने कैसरबाग कोतवाली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और संजय निषाद के खिलाफ तहरीर दी थी। मामला बिहार में एक छात्रा को सम्मानित करने के दौरान कथित रूप से मुख्यमंत्री द्वारा उसका हिजाब हटाने से जुड़ा है। पुलिस को सुमैया राणा द्वारा प्रदर्शन किए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद कैसरबाग पुलिस उनके आवास पर पहुंची। इस दौरान हाउस अरेस्ट किए जाने की चर्चा सामने आई। हालांकि, इंस्पेक्टर कैसरबाग अंजनी कुमार मिश्रा ने नजरबंदी से इनकार करते हुए कहा कि पुलिस टीम केवल तहरीर के संबंध में पूछताछ के लिए गई थी।