नीतीश नकाब विवाद में तहरीर देने वाली सुमैया का घर से निकलना मना, पुलिस का नजरबंदी से इनकार

संक्षेप:

नीतीश नकाब विवाद में तहरीर देने वाली सुमैया का घर से निकलना मना है। लखनऊ के लालकुआं स्थित उनके आवास पर कैसरबाग पुलिस बल तैनात किया गया है। हालांकि पुलिस नजरबंदी को लेकर इनकार कर रही है।

Dec 18, 2025 07:10 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बिहार के सीएम नीतीश कुमार से जुड़े नकाब विवाद में तहरीर देने वाली सपा की नेता सुमैया राणा की सुरक्षा निगरानी बढ़ा दी गई है। उनका घर से निकलना मना हो गया है। लखनऊ के लालकुआं स्थित उनके आवास पर कैसरबाग पुलिस बल तैनात किया गया है। सुमैया राणा ने पुष्टि की है कि उनके घर के बाहर पुलिस बल तैनात है और उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। वहीं पुलिस प्रशासन हाउस अरेस्ट की बात से इनकार कर रहा है।

आपको बता दें कि दो दिन पहले सपा नेता सुमैया राणा ने कैसरबाग कोतवाली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और संजय निषाद के खिलाफ तहरीर दी थी। मामला बिहार में एक छात्रा को सम्मानित करने के दौरान कथित रूप से मुख्यमंत्री द्वारा उसका हिजाब हटाने से जुड़ा है। पुलिस को सुमैया राणा द्वारा प्रदर्शन किए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद कैसरबाग पुलिस उनके आवास पर पहुंची। इस दौरान हाउस अरेस्ट किए जाने की चर्चा सामने आई। हालांकि, इंस्पेक्टर कैसरबाग अंजनी कुमार मिश्रा ने नजरबंदी से इनकार करते हुए कहा कि पुलिस टीम केवल तहरीर के संबंध में पूछताछ के लिए गई थी।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
