ब्राह्मण अपमान मामले में सपा नेता राजकुमार भाटी की बढ़तीं मुश्किलें, अब संतकबीरनगर में FIR
ब्राह्मण अपमान मामले में सपा नेता राजकुमार भाटी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब संतकबीर नगर के खलीलाबाद कोतवाली में समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता राजकुमार भाटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
UP News: ब्राह्मण अपमान मामले में समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता राजकुमार भाटी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में अब संतकबीर नगर के खलीलाबाद कोतवाली में समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता राजकुमार भाटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर बीजेपी नेता मृगेंद्र राम त्रिपाठी की तहरीर पर दर्ज की गई है। राजकुमार भाटी पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(2), 298 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है।
आपको बता दें कि मृगेंद्र राम त्रिपाठी भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी के पौत्र हैं। इनके पिता स्व. शरद त्रिपाठी भी भाजपा से खलीलाबाद सीट से सांसद थे। तहरीर में शिकायतकर्ता मृगेंद्र राम त्रिपाठी ने बताया है कि वह ब्राह्मण समाज से आते हैं और ब्राह्मण समाज हमेशा सभी जाति और धर्मों को समानता के साथ लेकर चला है। मृगेंद्र राम त्रिपाठी ने सपा नेता पर आरोप लगाते हुए कहा कि कार्यक्रम के दौरान राजकुमार भाटी ने संपूर्ण ब्राह्मण समाज के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।
नोएडा में भी मुकदमा
आपको बता दे कि राजकुमार भाटी ने पांच मई को दिल्ली के जवाहर भवन में 'जाति और साम्प्रदायिकता के विषाणु' नाम की एक पुस्तक के लोकार्पण कार्यक्रम में भाषण दिया था। इसी दौरान उन पर ब्राह्मणों पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। इस मामले में थाना प्रभारी निरीक्षक सुबोध कुमार ने बताया था कि सेक्टर-53 के गिझौड़ गांव के सुशील पंडित ने जातिगत टिप्पणी करने, लोक शांतिभंग करने और आईटी ऐक्ट के तहत सेक्टर-24 थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। शिकायतकर्ता ने कहा कि राजकुमार भाटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पांच मई का बताया जा रहा है।
गाजियाबाद में भी मुकदमा दर्ज हैं
गाजियाबाद में भी गाकविनगर थाना पुलिस ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी के खिलाफ कथित तौर पर ब्राह्मण समाज के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस के अनुसार, यह प्राथमिकी भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉ. अजय शर्मा की शिकायत पर कविनगर थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1) (धर्म या अन्य आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत दर्ज की गई है।शिकायत में शर्मा ने आरोप लगाया कि ब्राह्मण समाज के खिलाफ की गई टिप्पणियों से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं और भाटी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें