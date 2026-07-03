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सपा नेता राजेंद्र चौधरी को हार्ट अटैक, अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अस्पताल पहुंचे

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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अखिलेश यादव के बेहद करीबी वरिष्ठ सपा नेता राजेंद्र चौधरी को दिल का दौरा पड़ा है। उन्हें गंभीर हालत में लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी सूचना मिलते हीअस्पताल पहुंचे हैं।

सपा नेता राजेंद्र चौधरी को हार्ट अटैक, अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अस्पताल पहुंचे

समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव के बेहद करीबी राजेंद्र चौधरी को दिल का दौरा पड़ा है। उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम इलाज में जुटी है। राजेंद्र चौधरी की तबीयत खराब होने की जानकारी मिलते ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी अस्पताल पहुंचे हैं। उनकी हालत को देखते हुए लोहिया अस्पताल में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है।

राजेंद्र चौधरी को देखने के बाद मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जिस समय उन्हें तकलीफ हुई, हम लोग सीधे यहां सिविल अस्पताल लेकर आ गए। हम कम समय में यहां पहुंच गए हैं। डॉक्टर उन्हें देख रहे हैं। पहले से उनकी तबीयत ठीक है। यहां जल्द आने से राहत मिली है। उनकी जांच हुई है, इसके बाद ट्रिटमेंट चल रहा है। थोड़ा ट्रिटमेंट के बाद एक बाद फिर से ईजीसी होगी तो पता चलेगा कि कितना सुधार हुआ है। वहीं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि राजेंद्र चौधरी को कार्डिएक अरेस्ट आया है। उनकी हालत स्थिर है। चिकित्सकों की टीम लगी हुई है।

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ब्रजेश पाठक ने कहा कि फिलहाल प्राथमिक इलाज की व्यवस्थाएं हुई है। फिर चिकित्सकों का जैसा भी निर्देश होगा, उसके अनुसार काम किया जाएगा। लोहिया में भी व्यवस्था की गई है। लोहिया के हर्ट डिपार्टमेंट के एचओडी भी यहां आए हैं। उनकी देखरेख में इलाज चल रहा है। जैसे ही उनकी हालत ठीक होगी, हम इन्हें लोहिया शिफ्ट करेंगे। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह जल्द ठीक हो जाएं।

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मुलायम सिंह यादव के समय से संगठन की रीढ़

राजेंद्र चौधरी समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के समय से ही संगठन की रीढ़ हैं। वे 2021 से विधान परिषद के सदस्य हैं और वर्तमान में पार्टी के मुख्य प्रवक्ता के साथ-साथ उत्तराखंड में सपा के राज्य प्रभारी का दायित्व भी संभाल रहे हैं। अपने लंबे राजनीतिक करियर में उन्होंने 2002 में मुलायम सरकार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री और 2013 में अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में जेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला है। उनका राजनीतिक अनुभव 1978 से चला आ रहा है, जब उन्होंने चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी।

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अजित सिंह की जगह मुलायम को चुना अपना नेता

लोकदल के विभाजन के समय अधिकांश जाट नेता अजित सिंह के साथ चले गए, लेकिन राजेंद्र चौधरी ने मुलायम सिंह का साथ नहीं छोड़ा। वह उन्हें चौधरी चरण सिंह का वास्तविक राजनीतिक उत्तराधिकारी मानते रहे। राजेंद्र चौधरी अपनी स्पष्टवादिता, संगठन के प्रति निष्ठा और ईमानदार छवि के लिए जाने जाते हैं।

वह लंबे समय तक समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रहे। राजनीतिक हलकों में उनकी पहचान ऐसे नेता की है, जिनसे पार्टी की अंदरूनी जानकारी निकलवाना आसान नहीं था। शुद्ध शाकाहारी जीवनशैली, सादगी और सिद्धांतों पर अडिग रहने के कारण उन्हें विरोधी भी ईमानदार नेताओं की श्रेणी में रखते हैं। यही कारण है कि उनके तबीयत खराब होने की जानकारी मिलते ही ब्रजेश पाठक तत्काल अस्पताल पहुंचे और उनके लिए व्यवस्थाएं बनवाईं।

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लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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