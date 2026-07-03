सपा नेता राजेंद्र चौधरी को हार्ट अटैक, अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अस्पताल पहुंचे

अखिलेश यादव के बेहद करीबी वरिष्ठ सपा नेता राजेंद्र चौधरी को दिल का दौरा पड़ा है। उन्हें गंभीर हालत में लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी सूचना मिलते हीअस्पताल पहुंचे हैं।

समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव के बेहद करीबी राजेंद्र चौधरी को दिल का दौरा पड़ा है। उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम इलाज में जुटी है। राजेंद्र चौधरी की तबीयत खराब होने की जानकारी मिलते ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी अस्पताल पहुंचे हैं। उनकी हालत को देखते हुए लोहिया अस्पताल में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है।

राजेंद्र चौधरी को देखने के बाद मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जिस समय उन्हें तकलीफ हुई, हम लोग सीधे यहां सिविल अस्पताल लेकर आ गए। हम कम समय में यहां पहुंच गए हैं। डॉक्टर उन्हें देख रहे हैं। पहले से उनकी तबीयत ठीक है। यहां जल्द आने से राहत मिली है। उनकी जांच हुई है, इसके बाद ट्रिटमेंट चल रहा है। थोड़ा ट्रिटमेंट के बाद एक बाद फिर से ईजीसी होगी तो पता चलेगा कि कितना सुधार हुआ है। वहीं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि राजेंद्र चौधरी को कार्डिएक अरेस्ट आया है। उनकी हालत स्थिर है। चिकित्सकों की टीम लगी हुई है।

ब्रजेश पाठक ने कहा कि फिलहाल प्राथमिक इलाज की व्यवस्थाएं हुई है। फिर चिकित्सकों का जैसा भी निर्देश होगा, उसके अनुसार काम किया जाएगा। लोहिया में भी व्यवस्था की गई है। लोहिया के हर्ट डिपार्टमेंट के एचओडी भी यहां आए हैं। उनकी देखरेख में इलाज चल रहा है। जैसे ही उनकी हालत ठीक होगी, हम इन्हें लोहिया शिफ्ट करेंगे। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह जल्द ठीक हो जाएं।

मुलायम सिंह यादव के समय से संगठन की रीढ़ राजेंद्र चौधरी समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के समय से ही संगठन की रीढ़ हैं। वे 2021 से विधान परिषद के सदस्य हैं और वर्तमान में पार्टी के मुख्य प्रवक्ता के साथ-साथ उत्तराखंड में सपा के राज्य प्रभारी का दायित्व भी संभाल रहे हैं। अपने लंबे राजनीतिक करियर में उन्होंने 2002 में मुलायम सरकार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री और 2013 में अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में जेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला है। उनका राजनीतिक अनुभव 1978 से चला आ रहा है, जब उन्होंने चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी।

अजित सिंह की जगह मुलायम को चुना अपना नेता लोकदल के विभाजन के समय अधिकांश जाट नेता अजित सिंह के साथ चले गए, लेकिन राजेंद्र चौधरी ने मुलायम सिंह का साथ नहीं छोड़ा। वह उन्हें चौधरी चरण सिंह का वास्तविक राजनीतिक उत्तराधिकारी मानते रहे। राजेंद्र चौधरी अपनी स्पष्टवादिता, संगठन के प्रति निष्ठा और ईमानदार छवि के लिए जाने जाते हैं।