अलीगढ़ में सपा नेता के भांजी दामाद की हत्या; झाड़ियों में मिला शव, सामने आई ये वजह

अलीगढ़ में लेनदेन के विवाद में सपा नेता के भांजी दामाद अब्दुल्लाह की हत्या कर शव हरदुआगंज क्षेत्र की झाड़ियों में फेंक दिया गया। पुलिस ने कुछ घंटों में मामले का खुलासा कर मुख्य आरोपी साबिर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने लोहे की रॉड से हत्या की बात कबूल की। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

अलीगढ़ में रुपये के लेनदेन के विवाद ने एक कपड़ा व्यापारी की जान ले ली। कोतवाली नगर क्षेत्र के पानी की टंकी, ऊपरकोट निवासी 45 वर्षीय अब्दुल्लाह की कथित तौर पर हत्या कर शव हरदुआगंज क्षेत्र की झाड़ियों में फेंक दिया गया। पुलिस ने घटना के कुछ ही घंटों में मामले का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी साबिर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मृतक अब्दुल्लाह कपड़े का कारोबार करते थे और उनका भुजपुरा निवासी साबिर व उसके परिवार के साथ पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस के अनुसार, करीब 16 माह पहले अब्दुल्लाह ने साबिर को दो लाख रुपये ब्याज पर दिए थे। हर महीने की पहली तारीख को किस्त का भुगतान होता था।

पैसों के लेन-देन में हुई हत्या आरोप है कि शनिवार रात करीब 10 बजे साबिर, उसका भाई ताहिर और पिता खलील अब्दुल्लाह के घर पहुंचे। उन्होंने रुपये के लेनदेन की बात कहकर अब्दुल्लाह को अपने साथ बुला लिया। इसके बाद वह घर वापस नहीं लौटे। परिजनों ने काफी तलाश के बाद देर रात कोतवाली नगर पुलिस को सूचना दी। रविवार सुबह हरदुआगंज क्षेत्र के गांव हकीमगढ़ी के पास नहर किनारे झाड़ियों में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। पुलिस ने शव की शिनाख्त अब्दुल्लाह के रूप में कराई। परिजनों की तहरीर पर मृतक के बेटे अब्दुल राजिक ने साबिर, ताहिर, खलील, शब्बीर के तीन सालों तथा दो अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया।