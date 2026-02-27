सपा नेता मोईद खान डेढ़ साल बाद जेल से रिहा; गैंगरेप केस में कोर्ट से राहत, बेकरी पर बुलडोजर चला था

अयोध्या के भदरसा पॉक्सो व दुष्कर्म मामले में सपा नेता मोइद खान को अदालत ने बरी कर दिया। डेढ़ साल बाद वह जेल से रिहा हुए। गैंगस्टर केस में जमानत मिलने के बाद घर पहुंचे। प्रशासन ने एहतियातन जुलूस की अनुमति नहीं दी और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी।

अयोध्या जिले के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के भदरसा कस्बे से जुड़े चर्चित दुष्कर्म एवं पॉक्सो प्रकरण में निरुद्ध समाजवादी पार्टी (सपा) नेता मोईद खान को अदालत से बरी होने के बाद आखिरकार जेल से रिहाई मिल गई। करीब डेढ़ वर्ष तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद वह अपने पैतृक घर भदरसा पहुंचे। उनके घर पहुंचते ही समर्थकों और शुभचिंतकों की भीड़ जुट गई, हालांकि प्रशासन ने किसी भी तरह के जुलूस या सार्वजनिक आयोजन की अनुमति नहीं दी। मोइद खान पर किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

डेढ़ साल बाद जेल से रिहा मोईद खान घटना के बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था और वहीं से मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। लंबी न्यायिक प्रक्रिया और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद अदालत ने उन्हें आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया। हालांकि इसी मामले में उनके नौकर राजू खान को किशोरी के साथ दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए अदालत ने सजा सुनाई है। अदालत के फैसले के बाद उनकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन गैंगस्टर एक्ट के एक अन्य मामले में जमानत न मिलने के कारण उन्हें तत्काल राहत नहीं मिल सकी। बाद में उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई संभव हो पाई।

बेकरी और कॉम्प्लेक्स पर चला था बुलडोजर मोईद खान के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने के बाद पिछले साल 22 अगस्त को मोईद खान का बहुमंजिला शॉपिंग कांप्लेक्स अयोध्या जिला प्रशासन ने ढहा दिया था। साथ ही 3,000 वर्ग फुट क्षेत्र में निर्मित एक बेकरी भी ढहा दी गई थी। बुलडोजर एक्शन की यह कार्रवाई उस समय भी चर्चा में थी।जिसे लेकर राजनीतिक हलकों में काफी बयानबाजी हुई थी। समर्थकों ने इसे राजनीतिक कार्रवाई बताया था, जबकि प्रशासन ने नियमों के उल्लंघन के आधार पर की गई कार्रवाई कहा था।

फिलहाल भदरसा कस्बे में स्थिति सामान्य बताई जा रही है। एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात रहा और प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी जारी रखी। उनकी रिहाई के बाद क्षेत्रीय राजनीति में हलचल तेज होने के संकेत मिल रहे हैं।