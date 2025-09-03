VIDEO: गद्दे लपेटकर टांड में छिपा था सपा नेता, पुलिस ने किया गिरफ्तार

सपा नेता और पूर्व जिला कोषाध्यक्ष कैश खान का पुलिस ने उसके घर से दबोच लिया। वह टांड में गद्दा लपेटकर छिपा हुआ था। पुलिस वालों ने उसे नीचे उतारा और गिरफ्तार कर लिया। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

समाजवादी पार्टी नेता और कन्नौज पूर्व जिला कोषाध्यक्ष कैश खान का पुलिस ने उसके घर से दबोच लिया। वह टांड में गद्दा लपेटकर छिपा हुआ था। पुलिस वालों ने उसे नीचे उतारा और गिरफ्तार कर लिया। वहीं, इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे पहले जुलाई में कोर्ट ने गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे जिला बदर किया था।

जानकारी के मुताबिक 28 जुलाई को जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने एसपी की रिपोर्ट पर सपा नेता कैश खान को 6 महीने के लिए जिला बदर का आदेश जारी दिया था। बुधवार को पुलिस को सूचना मिली की कैश खान अपने चचेरे भाई के घर पर छिपा है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर छापेमारी में जुट गई। पूरे घर की तलाशी लेने के बाद भी उसका पता नहीं चल सका। लेकिन जब पुलिस वहां से लौटने लगी तो उनकी नजर टांड़ पर रखे गद्दे पर पड़ी। जब गद्दा हटाया गया तो सब हैरान रह गए। दरअसल गद्दे को लपेटकर कैश खान छिपा था। पुलिस ने उसे नीचे उतारकर गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और थाने ले जाकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की। अधिकारियों का कहना है कि जिला बदर आदेश के उल्लंघन पर कठोर धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं, इस पूरे मामले से सियासी गलियारों में भी हलचल मच गई है। साथ ही गिरफ्तारी के वक्त का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

6 महीने के लिए किया गया था जिला बदर जिले के मोहल्ला बालापीर के रहने वाले सपा नेता कैश खान पुत्र यूनुस खान पर सरकारी भूमि पर कब्जा करने और अवैध निर्माण करने के गंभीर आरोप हैं। पूर्व में उसने एक सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य कराया था, जिसे नगरपालिका ने ध्वस्त कर दिया था। इन गतिविधियों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने कैश खान के विरुद्ध रिपोर्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित की थी।