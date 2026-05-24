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सपा नेता के मकान की कुर्की; नकल माफिया की 60 लाख की जमीन कुर्क, कोर्ट के आदेश पर ऐक्शन

sandeep हिन्दुस्तान टीम, नैनी/प्रयागराज
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कुख्यात नकल माफिया सोनू सिंह यादव और उसकी पत्नी के नाम दर्ज करीब 60 लाख रुपये की मूल्य की जमीन को पुलिस आयुक्त के आदेश पर शनिवार को कुर्क किया गया। वहीं सपा नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा के मकान की कुर्की की हई। ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर की गई

सपा नेता के मकान की कुर्की; नकल माफिया की 60 लाख की जमीन कुर्क, कोर्ट के आदेश पर ऐक्शन

प्रयागराज पुलिस ने फतेहगढ़ केंद्रीय कारागार में बंद पूर्व ब्लॉक प्रमुख चाका व सपा नेता दिलीप मिश्रा के छिवकी के दाउद नगर स्थित मकान को शनिवार को कुर्क कर दिया गया। पुलिस आयुक्त न्यायालय के आदेश पर एसीपी करछना सुनील सिंह और एसडीएम तपन मिश्रा के नेतृत्व में कार्रवाई कर नोटिस बोर्ड भी लगाया गया। वहीं सोरांव में नकल माफिया सोनू यादव की 60 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद्र यादव ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत छिवकी के दाउद नगर स्थित दिलीप मिश्रा के मकान की कुर्की की कार्रवाई की गई है। कुर्क मकान की सरकारी मालियत 14.11 लाख रुपये है, लेकिन बाजार मूल्य करीब 43 लाख रुपये आंकी गई है। लवायन कला गांव निवासी दिलीप मिश्रा कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर 12 जुलाई 2010 में हुए जानलेवा हमले में नामजद रहा है। उस पर डॉ. एके बंसल हत्याकांड में साजिश रचने का आरोप लगा था।

पुलिस के अनुसार दिलीप मिश्रा ने गिरोह बनाकर आपराधिक कृत्यों से धन अर्जित कर संपत्ति बनाई थी। उस पर औद्योगिक क्षेत्र, नैनी समेत कई थानों में हत्या, जानलेवा हमले, रंगदारी, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, अपराधियों को शरण देने समेत कुल 54 आपराधिक मामले दर्ज हैं। दिलीप मिश्रा को वर्ष 2020 में डीपीएस स्कूल के समीप गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जबकि, उसका बेटे शुभम मिश्रा समेत गिरोह के अन्य गुर्गों को माया देवी स्मारक महाविद्यालय में पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। पूर्व में भी उसकी 12 अचल संपत्तियां कुर्क हो चुकी हैं।

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वहीं कुख्यात नकल माफिया सोनू सिंह यादव और उसकी पत्नी के नाम दर्ज करीब 60 लाख रुपये की मूल्य की जमीन को पुलिस आयुक्त के आदेश पर शनिवार को कुर्क किया गया। उप जिला मजिस्ट्रेट सोरांव भारती मीणा और एसीपी श्यामजीत प्रमिला सिंह के नेतृत्व में पुलिस और राजस्व टीम ने सोरांव क्षेत्र के राजापुर मल्हुआ में अपराध से अर्जित संपत्ति को कुर्क कर नोटिस बोर्ड लगा दिया है। नवाबगंज थाने में सोनू सिंह यादव के खिलाफ वर्ष 2025 में गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत मुकदमा लिखा गया। सोरांव, नवाबगंज और झूंसी थाने में आठ और उसकी पत्नी शारदा यादव के खिलाफ तीन मामले दर्ज हैं। सोरांव थाना प्रभारी की विवेचना में कटरा कौड़िहार निवासी सोनू सिंह यादव नकल गिरोह का गैंग लीडर साबित हुआ।

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