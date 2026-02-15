VIDEO: चलती कार के ऊपर अचानक गिरा हाईमास्ट पोल, सपा नेता की मौके पर मौत
प्रतापगढ़ में एक विद्युत पोल चलती कार के ऊपर गिर गया। इस दर्दनाक हादसे में सपा नेता की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।
यूपी के प्रतापगढ़ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां रविवार को एक चलती कार पर विद्युत पोल गिर गया। इस दुर्घटना में समाजवादी पार्टी के एक नेता की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।
ये मामला अंतू थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने बताया कि बाबूगंज बाजार के रहने वाले सपा नेता लाल बहादुर यादव कार से रविवार दोपहर शहर की तरफ जा रहे थे। इस बीच बाबूगंज में स्थित भारत पेट्रोल पंप के सामने लग रहे हाईमास्ट लाइट के पोल को खड़ा किया जा रहा था। तभी अचानक पोल असंतुलित होकर कार पर गिर पड़ा। इस हादसे में कार के अंदर बैठे लाल बहादुर यादव गंभीर रूप से घ्यायल हो गए। आसपास के लोगों ने लाल बहादूर को बाहर निकाला और आनन-फानन में पुलिस की मदद से अंतू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले गए। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें साफ देखा जा सकता है। कि पेट्रोल पंप पर हाईमास्ट पोल लगाने के दौरान कार पर ऊपर गिर गया। वीडियो के वायरल होने के बाद प्रतापगढ़ पुलिस ने एक्स (ट्विटर) पर लिखा, ‘संबंधित प्रकरण में थाना अन्तू पुलिस द्वारा मृतक के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। घटना में सम्मिलित हाइड्रा/क्रेन को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। प्रकरण में अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।’
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें