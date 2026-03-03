Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

सपा नेता ने घर बुलाकर प्रॉपर्टी डीलर की आंखों में झोंकी मिर्च, परिवार के साथ मिलकर 1 घंटे तक पीटा

Mar 03, 2026 08:19 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, कानपुर
share Share
Follow Us on

कानपुर में लेनदेन के विवाद में सपा नेता ने परिवार के साथ मिलकर प्रॉपर्टी डीलर भाइयों समेत तीन लोगों को लहूलुहान कर दिया। उन्होंने जान से मारने की नीयत से फायरिंग भी की गई। आरोप है कि सपा नेता ने रुपये देने के लिए घर बुलाया। वहां आंखों में मिर्ची का पानी डालकर पीटा।

सपा नेता ने घर बुलाकर प्रॉपर्टी डीलर की आंखों में झोंकी मिर्च, परिवार के साथ मिलकर 1 घंटे तक पीटा

यूपी के कानपुर के नवाबगंज में लेनदेन के विवाद में सपा नेता ने परिवार के साथ मिलकर प्रॉपर्टी डीलर भाइयों समेत तीन लोगों को लहूलुहान कर दिया। पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें जान से मारने की नीयत से फायरिंग भी की गई। आरोप है कि सपा नेता ने रुपये देने के लिए घर बुलाया। वहां आंखों में मिर्ची का पानी डाल दिया और उसके बाद एक घंटे तक परिवार के साथ मिलकर पीटता रहा।

गाड़ी भी तोड़ दी और मोबाइल छीन लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों को सपा नेता और उसके परिवार के चंगुल से छुड़वाया। घटना के वक्त मौजूद किसी शख्स ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि आपका अपना अखबार ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर सपा नेता को गिरफ्तार कर लिया है।

ये भी पढ़ें:इंसाफ न मिला तो त्याग दूंगी वर्दी; महिला दारोगा ने भाजपा MLA पर लगाए गंभीर आरोप

कल्याणपुर शिवली रोड के रहने वाले प्रशांत कुमार प्रापर्टी डीलिंग का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि जुलाई 2025 में नवाबगंज में रहने वाले सपा नेता (युवजन सभा का पूर्व प्रदेश सचिव) विशाल कुमार से ट्रक खरीदा था। इसके एवज में उन्होंने 40 लाख रुपये दिए थे। इस दौरान सपा नेता ने उन्हें किराये पर लिया हुआ ट्रक दे दिया। साथ ही उसकी फर्जी आरसी भी थमा दी। कुछ समय बाद मालिक अपना ट्रक उनसे ले गया। इसके बाद उन्होंने अपनी रकम वापस मांगी तो विशाल टहलाने लगा। इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस के आलाधिकारियों से की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि सोमवार को सपा नेता ने उन्हें रुपये देने के लिए घर बुलाया था। इस पर वह अपने बड़े भाई विनय प्रकाश सिंह और साथी देवांश सक्सेना के साथ पहुंचे।

ये भी पढ़ें:सिर्फ पेशे के नाम से पुकारना SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं: हाईकोर्ट

इस दौरान सपा नेता ने परिवार के साथ मिलकर मारपीट शुरू कर दी। आरोपितों ने उन लोगों पर ईंट से हमला कर लहूलुहान कर दिया। साथ ही जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें सपा नेता परिवार के साथ पीड़ितों से मारपीट और ईंट से हमला करते हुए नजर आ रहा है। एडीसीपी अर्चना सिंह ने बताया कि पीड़ितों का प्राथमिक उपचार कराया जा रहा है। शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर विशाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है।

नवाबगंज थानेदार पर भगा देने का आरोप

पीड़ित प्रशांत ने आरोप लगाया कि 40 लाख की धोखाधड़ी की शिकायत उन्होंने नवाबगंज थाना प्रभारी से की थी। उन्होंने उस समय कोई ध्यान नहीं दिया और झूठा आरोप लगाने की बात कहते हुए भगा दिया था। थानेदार ने उस वक्त मामले की गंभीरता को समझा होता तो मारपीट की हिम्मत नहीं पड़ती।

ये भी पढ़ें:वकील की मदद से लिखी गई FIR झूठी नहीं मानी जा सकती; हाईकोर्ट ने बरकरार रखी सजा
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Kanpur Kanpur News Kanpur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |