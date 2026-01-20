सपा नेता पर युवती के अपहरण का मुकदमा, पार्टी से निकाले गए मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष

संक्षेप: उरई में सपा की मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष और उसके मददगार के खिलाफ युवती के अपहरण के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। युवती के पिता की तहरीर पर कार्रवाई होते ही हाईकमान ने उसे पार्टी से बाहर कर दिया।

यूपी के उरई में सपा की मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष और उसके मददगार के खिलाफ युवती के अपहरण के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। युवती के पिता की तहरीर पर कार्रवाई होते ही हाईकमान ने उसे पार्टी से बाहर कर दिया। पुलिस जिलाध्यक्ष रिजवान मंसूरी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। युवती का अभी पता नहीं चल सका है। कोंच नगर में मंगलवार को राजनीतिक दलों में हलचल मची रही। वजह थी सपा की मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड जिलाध्यक्ष रिजवान मंसूरी उर्फ छोटू टाइगर के खिलाफ युवती के अपहरण के मामले में एफआईआर दर्ज होना।

पुलिस ने बताया कि युवती के पिता ने तहरीर दी थी कि 19 जनवरी को सपा नेता उनकी 20 वर्षीय बेटी को अगवा कर ले गया है। इसके साथ ही घर में रखे तीन लाख रुपये भी गायब हैं। काफी खोजबीन के बाद उनकी बेटी का कहीं पता नहीं चल पा रहा है। केस दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू की गई। आरोपित रिजवान मंसूरी को पुलिस ने पकड़ लिया है। इंस्पेक्टर क्राइम लल्लू राम रावत का कहना है कि आरोपित सपा नेता से पूछताछ की जा रही है।