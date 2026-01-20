Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsSP leader booked for kidnapping young woman Mulayam Singh Youth Brigade district president expelled from party
सपा नेता पर युवती के अपहरण का मुकदमा, पार्टी से निकाले गए मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष

सपा नेता पर युवती के अपहरण का मुकदमा, पार्टी से निकाले गए मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष

संक्षेप:

उरई में सपा की मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष और उसके मददगार के खिलाफ युवती के अपहरण के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। युवती के पिता की तहरीर पर कार्रवाई होते ही हाईकमान ने उसे पार्टी से बाहर कर दिया।

Jan 20, 2026 10:51 pm ISTDinesh Rathour कोंच(उरई)
share Share
Follow Us on

यूपी के उरई में सपा की मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष और उसके मददगार के खिलाफ युवती के अपहरण के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। युवती के पिता की तहरीर पर कार्रवाई होते ही हाईकमान ने उसे पार्टी से बाहर कर दिया। पुलिस जिलाध्यक्ष रिजवान मंसूरी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। युवती का अभी पता नहीं चल सका है। कोंच नगर में मंगलवार को राजनीतिक दलों में हलचल मची रही। वजह थी सपा की मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड जिलाध्यक्ष रिजवान मंसूरी उर्फ छोटू टाइगर के खिलाफ युवती के अपहरण के मामले में एफआईआर दर्ज होना।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस ने बताया कि युवती के पिता ने तहरीर दी थी कि 19 जनवरी को सपा नेता उनकी 20 वर्षीय बेटी को अगवा कर ले गया है। इसके साथ ही घर में रखे तीन लाख रुपये भी गायब हैं। काफी खोजबीन के बाद उनकी बेटी का कहीं पता नहीं चल पा रहा है। केस दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू की गई। आरोपित रिजवान मंसूरी को पुलिस ने पकड़ लिया है। इंस्पेक्टर क्राइम लल्लू राम रावत का कहना है कि आरोपित सपा नेता से पूछताछ की जा रही है।

जल्द ही युवती का पता लगा लिया जाएगा। इससे पहले भी सपा नेता रिजवान मंसूरी उर्फ छोटू टाइगर पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे जेल में भेजा था। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीस राजा ने बताया कि रिजवान मंसूरी को पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के चलते जिलाध्यक्ष के पद से हटाते हुए उसे पार्टी से बाहर कर दिया गया है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Up Latest News Samajwadi Party UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |