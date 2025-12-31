सपा नेता अमरेंद्र निषाद पर चली गोली, बाल-बाल बचे; दर्जा प्राप्त पूर्व मंत्री है आरोपी

संक्षेप: अमरेंद्र निषाद ने अपने घर पर खेती का काम देखने वालों को बुलाया था। आरोप है कि उसी दौरान चचेरे भाई रविंद्र निषाद पुत्र गंगा प्रसाद निषाद ने उन्हें अपनी गाड़ी के पास बुलाया और जान से मारने की नीयत से लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चला दी। गोली बगल से निकल गई और वह बाल-बाल बच गए।

यूपी के गोरखपुर के गुलरिहा क्षेत्र में मंगलवार को पूर्व मंत्री जमुना निषाद और विधायक राजमती निषाद के बेटे सपा नेता अमरेंद्र निषाद पर लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चला दी गई। गनीमत रही कि गोली पास से गुजरी, जिससे वह बाल-बाल बच गए। मामला आपसी विवाद का बताया जा रहा है। अमरेंद्र निषाद ने अपने चचेरे भाई रविंद्र निषाद के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर जांच कर रही है।

बताया जा रहा है कि मंगलवार को अमरेंद्र निषाद ने खुटहन खास स्थित अपने घर पर खेती का काम देखने वालों को बुलाया था। आरोप है कि उसी दौरान चचेरे भाई रविंद्र निषाद पुत्र गंगा प्रसाद निषाद ने उन्हें अपनी गाड़ी के पास बुलाया और जान से मारने की नीयत से लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चला दी। गोली बगल से निकल गई और वह बाल-बाल बच गए। आरोप है कि चचेरे भाई ने धमकी दी कि इस बार तो बच गए, लेकिन अगली बार नहीं बचोगे। अमरेंद्र ने गुलरिहा पुलिस को फोन पर सूचना दी। पुलिस ने असलहे के साथ एक खोखा बरामद किया है। अमरेंद्र ने समर्थकों के साथ थाने पहुंच मुकदमा दर्ज कराया। आरोपित सीआईएसफ से बीआरएस लेकर घर पर रहता है। प्रयास के बाद भी दूसरे पक्ष से संपर्क नहीं हो पाया। पक्ष मिलने पर उसे भी प्रकाशित किया जाएगा। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि असलहा बरामद कर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। जांच की जा रही है।

जिस रिवाल्वर का लाइसेंस दिलवाया, उसी से चलाई गोली अमरेंद्र निषाद पर गोली चलने के मामले में पुलिस की जांच में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि जिस असलहे के लिए लाइसेंस दिलाने में मदद की गई, वही असलहा बाद में जानलेवा साबित हुआ। जांच के अनुसार, रविंद्र निषाद के नाम से जारी रिवॉल्वर का लाइसेंस अमरेंद्र निषाद की पैरवी पर ही स्वीकृत हुआ था। उस समय अमरेंद्र निषाद ने प्रशासन के सामने यह दलील दी थी कि परिवार की सुरक्षा के लिए असलहा जरूरी है। इसी आधार पर लाइसेंस प्रक्रिया पूरी हुई और रिवॉल्वर रविंद्र निषाद को मिली।