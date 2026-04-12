सपा नेता ने युवक को दिनदहाड़े उठाया, कार से कूदकर भागा पीड़ित, बचाने पहुंचे दो सिपाही घायल
बांदा में सपा के पूर्व महासचिव ने अपने बेटे व दो साथियों के साथ मिलकर रविवार दोपहर करीब दो बजे एक युवक का अपहरण कर लिया। आरोप है कि उसे कालिंजर की ओर जंगल ले जाकर मारपीट की गई।
Banda News: यूपी के बांदा में सपा के पूर्व महासचिव ने अपने बेटे व दो साथियों के साथ मिलकर रविवार दोपहर करीब दो बजे एक युवक का अपहरण कर लिया। आरोप है कि उसे कालिंजर की ओर जंगल ले जाकर मारपीट की गई और हत्या की नीयत से ले जाया जा रहा था, लेकिन युवक चलती कार से कूदकर किसी तरह जान बचाकर भाग निकला। वहीं, अपहरण की सूचना मिलने पर छुड़ाने जा रहे दो सिपाही रास्ते में दुर्घटना में घायल हो गए। युवक समेत दोनों सिपाहियों का सीएचसी में इलाज किया गया। घायल युवक को गंभीर अवस्था में डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज रेफर किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर सपा नेता, उसके बेटे व दो अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर सपा नेता को गिरफ्तार कर लिया है।
नरैनी कस्बा के कालिंजर मार्ग पर राजीव नगर मोहल्ला निवासी राजाराम गर्ग उर्फ बद्री प्रसाद ने नरैनी कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उसका बेटा रामनारायण उर्फ धोनी गर्ग को कालिंजर रोड नरैनी निवासी जगमोहन यादव पुत्र गज्जू यादव, उसका बेटा शिवा यादव व दो अज्ञात व्यक्ति जबरन कार में बैठाकर अपहरण कर कालिंजर की तरफ जंगल की ओर ले गए। उसे मारने की फिराक में थे। वे लोग चाकू व असलहे से लैस थे। तभी उसका बेटा चलती कार से कूदकर वहां से भाग निकला। अपहरण के दौरान उसके साथ मारपीट की गई, जिससे उसे चोटें आई हैं।
इधर, घटना की सूचना पर कोतवाली के सिपाही अंकित व अतुल सिंह बाइक से अपहरणकर्ताओं का पीछा कर रहे थे। सामने से आए एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिससे गिरकर दोनों सिपाही घायल हो गए। कोतवाली प्रभारी संदीप तिवारी ने बताया कि आरोपी जगमोहन यादव, उसके पुत्र शिवा व दो अज्ञात के खिलाफ धारा 364 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर जगमोहन यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं, सपा जिलाध्यक्ष मधुसूदन कुशवाहा का कहना है कि जगमोहन यादव पार्टी के पूर्व जिला महासचिव हैं और घटना के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
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