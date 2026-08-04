सपा को संविधान पर भरोसा नहीं, अपमानजनक व्यवहार किया; विधानसभा में बवाल पर भड़के योगी
यूपी विधानसभा में हुए बवाल पर सीएम योगी ने कहा कि सपा को संविधान पर भरोसा नहीं है। समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने अपमानजनक व्यवहार किया है। पीठ की अवमानना करने का काम किया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा को संविधान पर और लोकतंत्र पर कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आज भी यह सदन में चर्चा के लिए तैयार नहीं हुए और संविधान की धज्जियां उड़ाते रहे। पीठ की अवमानना करने का काम किया। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी हल्ला बोल करने में आगे रहती है। इनका संविधान पर और लोकतंत्र पर कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आज भी यह सदन में चर्चा के लिए तैयार नहीं हुए और संविधान की धज्जियां उड़ाते रहे। अध्यक्ष विधानसभा ने बार-बार कहा कि हम चर्चा को स्वीकार करते हैं अपनी बात को आप नियमों के अंतर्गत सदन में रखे। इसके बाद भी सपा ने अपमानजनक व्यवहार किया।
हमेशा से इनका लोकतांत्रिक मूल्यों पर कभी विश्वास नहीं रहा है। हम सब जानते हैं कि हल्ला बोल जिस पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहा है। कभी मीडिया पर हमला करते हैं। कभी संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करते हैं। यह न्यायालय की बात को नहीं मानते। इस सदन में नियम और परंपराओं का पालन नहीं करते। यह भारत के संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं। कभी चुनाव आयोग का अपमान करते हैं।
कोई भी साधु संत दोषी नहीं मिले
योगी ने कहा कि तर्कहीन मुद्दों को उठाकर के इनके द्वारा माहौल में केवल नकारात्मक और भ्रामक सूचनाओं का प्रचार प्रसार करने का प्रयास होता है। समाजवादी पार्टी और विपक्ष का चंदा चोरी की बात करते हैं। ट्रस्ट के कहने पर एसआईटी गठित की गई। कैमरे में जो लोग दिखे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जांच के बीचस सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी के पुनर्गठन की बात कही। एसआईटी जांच में कोई भी साधु संत दोषी नहीं मिले। ऐसे में साधु संतों और 1100 कर्मचारियों पर आक्षेप लगाना बड़ी आश्चर्य की बात है। ये आरोप वो सपा और कांग्रेस लगा रही है, जिन्होंने सदैव रामजन्मभूमि और भगवान राम का अपमान किया है।
सरयू को रक्त रंजित करने का काम किया, वे आज आस्था की बात कर रहे
योगी ने कहा कि जो लोग 1990 में अयोध्या की गलियों और सरयू की धारा को रक्त रंजित करने का काम किया, वे आज आस्था की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हल्ला बोल करने में आगे रहती है। यह वही लोग है जो सदैव राम मंदिर का विरोध किया। जो 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रण के बाद भी नहीं गए। आस्था की चर्चा वो लोग कर रहे हैं, जो लोग हिंदुओं और सनातन परंपरा को हमेशा कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। ये लोग चर्चा से भागना चाह रहे हैं।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें