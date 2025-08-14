ग से गणेश नहीं, ग से गदहा पढ़ा रही थी सपा सरकार; माता पांडेय से बोले सीएम योगी आदित्यनाथ

यूपी विधानसभा में नॉनस्टॉप चर्चा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करेंगे। विपक्ष पर हमला बोलते हुए सीएम ने कहा, ‘पीडीए पाठशाला के नाम पर आप क्या पढ़ा रहे हैं। यहीं तो आपके संस्कार हैं। कल्याण सिंह जब सीएम थे तो वह अध्यादेश लेकर आए थे। नकल को प्रतिबंध लगाया था। आप आए और आपने कहा कि नकल तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था।’

योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष से कहा, ‘कल्याण सिंह के समय जब पाठ्यक्रम हिस्सा बनाया गया था कि ग से गणेश भी होगा और ग से गमला भी होगा तो आपने कह दिया कि ग से गणेश नहीं होगा। यह सांप्रदायिक है, आपने भगवान को भी सांप्रदायिक बना दिया। आपने कह दिया ग से गधा सबसे अधिक अच्छा होगा। आप यही पढ़ा रहे थे। ये समाजवादी पार्टी कर रही है। ये स्थिति है आपकी। आप लोग यही करते थे। सोच-सोच का फर्क है। ये मत पढ़ाइये, अपनी राजनीतिक विकृति की सोच का हिस्सा मासूम बच्चों को मत बनाइए। आपका मौन थे जब बच्चे एन्सेफ़लाइटिस के शिकार हो रहे थे। कौन लोग जिम्मेदार हैं? 50 हजार बच्चों की मौत हुई है 40 वर्षों में और इन 40 वर्षों में 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। मरने वाले बच्चे एससी-एसटी, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ी जाति के बच्चे थे। आपको ये भी परेशानी है कि मेडिकल कॉलेज क्यों बनाए जा रहे हैं। थोड़ा व्यवस्था की जा रही है। डिप्टी सीएम को घुमा दीजिए, इसी बहाने भोजन भी करा दीजिए। लेकिन आप लेकर नहीं जाना चाहेंगे। आप दुश्मनी रखना चाहेंगे। इस उम्र में दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। आपको उपचार की जरूरत पढ़ेगी तो वहीं काम आएंगे।’